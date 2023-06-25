«النهدى السعودية» مهتمة باختراق السوق المصرية عبر الاستحواذ على كيان محلى

كشفت مصادر مطلعة أن شركة النهدى الطبية السعودية مهتمة بفرص الاستثمار فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، عبر دراسة خيارات عدة أبرزها الاستحواذ على أحد الكيانات العاملة فى مجال توزيع الأدوية.

ورفض مسئولو علاقات المستثمرين بشركة النهدى الطبية الرد والتعليق على استفسارات «المال» بشأن هذه المعلومات.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «النهدي» تسعى لاستكمال التوسع الخارجى عقب اختراق السوق الإماراتية فى 2019 .

وأوضحت أن «ابن سينا» من أبرز الشركات المرشحة لتكون ضمن مستهدفات «النهدي»، مشيرة إلى أن الكيان المصرى يتميز بحصته السوقية الكبيرة من سوق توزيع الأدوية، والتى تضعه فى المركز الأول حاليًا.

وأكد مسئولون بشركة ابن سينا المقيدة بالبورصة المصرية أنها لم تتلق عروضًا من قبل «النهدى الطبية» بشأن الاستحواذ عليها أو دراسة فرص الاستثمار بها.

وقالت مصادر إن قانون مزاولة مهنة الصيادلة من المعوقات أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية والسلاسل الكبيرة للسوق المحلية، مشيرين إلى أن ضرورة السماح للصيدلى بامتلاك أكثر من صيدلية.

وتنص المادة 30 من قانون الصيادلة على أنه: «لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز له أن يكون مالكًا أو شريكًا فى أكثر من صيدليتين».

وتمتلك «النهدى الطبية» نحو 1079 صيدلية فى السعودية، و7 أخرى فى دولة الإمارات، بجانب امتلاكها نحو 48 عيادة تحت علامة «النهدى كير إكسبريس» و3 عيادات «النهدى كير».

ووفقًا للقوائم المالية لـ«النهدى الطبية» فإنها تمتلك شركة فى مصر تحت اسم «سخاء للحلول المتكاملة» المندرجة بنشاط استشارات تقنية المعلومات، وذلك بصورة غير مباشرة عبر تابعتها «سخاء الذهبية».

وبلغت إيرادات «النهدي» فى الربع الأول من 2023، نحو 2.105 مليار ريال سعودي، بصافى ربح بلغ 244.3 مليون مقارنة بـنحو 237.5 فى نفس الفترة من 2022، ويبلغ رأسمالها 1.3 مليار.