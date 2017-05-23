النهار تعرض مسلسلاتها على 4 شاشات فى رمضان

تستعد شبكة تلفزيون “النهار”، لعرض مسلسلات شهر رمضان الكريم، على 4 قنوات، بدلًا من اثنتين، بتحويل قناة “النهار رياضة”، إلى “النهار بلس”، و”النهار سينما”، إلى “النهار دراما بلس”.

تُعرض مسلسلات وبرامج “النهار”، بعد ساعتين من موعد عرضها على “النهار بلس”، وكذلك مسلسلات وبرامج “النهار دراما”، على “النهار دراما بلس”.

بدأت القناتان الجديدتان بعرض بروموهات مسلسلات رمضان المنتظر عرضها على شبكة تلفزيون “النهار”، وهي طاقة القدر، وطاقة نور، وريح المدام، والحرباية، وظل الرئيس، فيما يبدأ العرض الفعلي للمسلسلات والبرامج، مع بداية الشهر الكريم.