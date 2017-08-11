النني يصنع هدفًا في فوز مثير للأرسنال على ليستر

علي المصري: قلب أرسنال الطاولة على ليستر سيتي، وهزمه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب الإمارات اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم. افتتح ألكسندر لاكازيت أهدافه مع أرسنال بالتسجيل في الدقيقة الثانية بهدف من صناعة الدولي المصري محمد النني، الذي شارك أساسيا، في تشكيل

علي المصري:

قلب أرسنال الطاولة على ليستر سيتي، وهزمه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب الإمارات اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

افتتح ألكسندر لاكازيت أهدافه مع أرسنال بالتسجيل في الدقيقة الثانية بهدف من صناعة الدولي المصري محمد النني، الذي شارك أساسيا، في تشكيلة الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني لأرسنال، قبل أن يخرج في الدقيقة 67.

لكن الرد كان سريعًا من ليستر عندما سجل شينجي أوكازاكي هدف التعديل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يُسجِّل جيمي فاردي الثاني لليستر 29 من عمر الشوط الأول.

وعادل قبل نهاية النصف الأول من اللقاء، داني ويلبيك، النتيجة لأرسنال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع غن الشوط الأول، لكن فاردي عاود التقدم ثانية للضيوف في الدقيقة 56 بهدف ثان له وثالث لفريقه.