النني : كان نفسنا نفرحكم لكن قدر الله

أحمد صبرى وجّه محمد النني، نجم منتخب مصر ونادى أرسنال، الشكر للمشجعين المصريين الذين سافروا لدعم المنتخب بنهائيات كأس العالم فى روسيا، مؤكدًا أن الفريق كان يرغب فى إدخال الفرحة للمصريين.وكان المنتخب المصرى قد تكبد 3 هزائم متتالية فى نهائيات كأس العالم آخرها هزيمة أمس من المنتخب السع

أحمد صبرى

وجّه محمد النني، نجم منتخب مصر ونادى أرسنال، الشكر للمشجعين المصريين الذين سافروا لدعم المنتخب بنهائيات كأس العالم فى روسيا، مؤكدًا أن الفريق كان يرغب فى إدخال الفرحة للمصريين.





وكان المنتخب المصرى قد تكبد 3 هزائم متتالية فى نهائيات كأس العالم آخرها هزيمة أمس من المنتخب السعودى.

وأشار، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”: عايز أشكر كل شخص سافر ورانا عشان يدعمنا ويشجعنا ويقف معانا.. فيه ناس جت من بلاد بعيدة ودفعت فلوس كتير عشان تبقى ورانا.