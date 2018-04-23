الننى: دعمكم سيجعلني أتعافى أسرع للعودة لمساعدة المنتخب

أحمد صبرى شكر الكابتن محمد الننى، نجم نادى أرسنال ومنتخب مصر، اليوم الاثنين، جمهوره وأصدقاءه بعد التضامن الكبير إثر إصابته فى المبارة الماضية فى الكاحل والتى فاز فيها فريقه بأربعة أهداف.وقال فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: "شكراً على كل الحب الذي أظهرتموه سواء داخل المل

أحمد صبرى

شكر الكابتن محمد الننى، نجم نادى أرسنال ومنتخب مصر، اليوم الاثنين، جمهوره وأصدقاءه بعد التضامن الكبير إثر إصابته فى المبارة الماضية فى الكاحل والتى فاز فيها فريقه بأربعة أهداف.

وقال فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: “شكراً على كل الحب الذي أظهرتموه سواء داخل الملعب أو خارجه، دعمكم سيجعلني أتعافى أسرع وأقاتل من أجل العودة للمشاركة في باقي مباريات فريقي ومساعدة منتخبي الوطني”.

وتفاعل مع التغريدة نجوم المنتخب وأصدقاؤه فى أرسنال وعدد من المشاهير.

كما علق المهندس، هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم: “ألف سلامة يامحمد ترجعلنا أقوى من الأول إن شاء الله”.