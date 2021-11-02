استثمار

النمو الأخضر لأفريقيا.. فرص وتحديات

الطاقة المتجددة تمثل %2 فقط فى القارة .. وتوجد إمكانات لزيادتها 26 ضعفاً
أحمد عاشور 7:10 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 7:10 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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شهدت النسخة الحالية جلسة عن النمو الأخضر لأفريقيا والذى نظمته «ريدز فور أفريقيا» بالتعاون مع اللجان الفنية العلمية التابعة لـ«ايكوموندو» و«كى انيرجى» واستعرضت الفرص والتحديات التى تواجه القارة .

وأشارت الإحصاءات إلى أن %80 من الشركات فى أفريقيا جنوب الصحراء تعانى من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائى تتراوح مابين 15 و60 ساعة شهريا مما يؤدى إلى خسائر تصل إلى %8 من مبيعاتها الأمر الذى يدعو إلى العمل على تعزيز تنمية الطاقة المتجددة والتى تمثل %2 من موارد الطاقة فى القارة السمراء.

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ولفتت الجلسة إلى أن أفريقيا تمتلك موارد طاقة متجددة وفيرة يمكن أن تولد مايقرب من 24 ألف ميجاوات فى الساعة بما يعادل %90 من إنتاج العالم من الكهرباء فى 2018 ونحو 26 ضعفا من الطاقة الحالية.

وذكرت أن دول جنوب أفريقيا والمغرب حققت تقدما مملوسا فى مجال الطاقة المتجددة بالاضافة إلى قصص النجاح التى حققتها تونس ومصر.

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وأضافت أن مصر لعبت دورا محوريا فى مجال الطاقة المتجددة حيث تستهدف خطة طموحة بحلول 2030.

ووقعت وزارة الطاقة المتجددة اتفاقية مع منظمة ريدز فور افريقيا لتعزيز التعاون فى مجال الطاقة المتجددة والترويج لشهادات الطاقة.

وشارك فى الجلسة بياتريس سيبزتا من وزارة البيئة فى رواندا وبناتو زيان من وزارة الطاقة الجزائرية وسعيد مولين المدير العام للوكالة المغربية للطاقة ويوسف بلا سفير دولة المغرب فى إيطاليا .

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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