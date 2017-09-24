النمنم يلتقي وزير ثقافة البوسنة

علي راشدالتقى الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، بنظيرة البوسني ميرفاد كوريتش، صباح اليوم الأحد، بمقر مكتبه بالزمالك، لبحث سُبل زيادة التعاون الثقافي بين البلدين، بحضور الدكتور هشام مراد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة المصرية.في البداية، عبر كوريتش، عن سعادته بزيارة مص

علي راشد

التقى الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، بنظيرة البوسني ميرفاد كوريتش، صباح اليوم الأحد، بمقر مكتبه بالزمالك، لبحث سُبل زيادة التعاون الثقافي بين البلدين، بحضور الدكتور هشام مراد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة المصرية.

في البداية، عبر كوريتش، عن سعادته بزيارة مصر، ومشاركة فرقة من البوسنة في فعاليات مهرجان سماع الدولي، مؤكدا على أن هذه المشاركة مهمة بالنسبة لهم، وأضاف كوريتش، إننا نسعى لزيادة التبادل الثقافي بين البلدين ليس فقط في الفنون ولكن أيضا في مجال تبادل الترجمة بين الثقافتين المصرية والبوسنية وخاصة في مجالات الأدب.

وطالب كوريتش، بمشاركة مصر في أكبر مهرجان فني لديهم “سراييفو للفيلم”، وكذلك التعاون في مجال الباليه والأوبرا.

من جانبه، أكد النمنم، أنه سبق له زيارة البوسنة، ويعرف مدى التنوع الدينى والثقافي الموجود بها، وشدد على أهمية أن يكون بين البلدين تعاون ثقافي، من خلال توقيع بروتوكول تعاون، يتيح لنا تعاونا أكبر في تبادل الفرق الفنية والفنانين والترجمة المتبادلة بين الطرفين.

واتفق وزيرا الثقافة، على إعداد قؤائم كتب، في شتى المجالات الأدبية والفنية، للترجمة من البوسنية إلى العربية ومن العربية إلى البوسنة، يتاح من خلالها لشعوب البلدين التعرف على ثقافة البعض.