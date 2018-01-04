النمنم يلتقى سفير الجزائر لبحث مشاركته بمعرض القاهرة للكتاب

على راشد التقى الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، بنذير العرباوي سفير الجزائر في مصر، صباح اليوم الخميس، لبحث مشاركة الجزائر في الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب كـ"دولة ضيف الشرف". وأوضح العرباوي خلال اللقاء، أن وزارة الثقافة الجزائرية أعدت برنامجًا ضخمًا للمشاركة في معرض القاهرة ا

على راشد



التقى الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، بنذير العرباوي سفير الجزائر في مصر، صباح اليوم الخميس، لبحث مشاركة الجزائر في الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كـ”دولة ضيف الشرف”.

وأوضح العرباوي خلال اللقاء، أن وزارة الثقافة الجزائرية أعدت برنامجًا ضخمًا للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، يشمل جناحًا يضم أكثر من 3500 عنوان، إضافة إلى مشاركة وفد من أكبر مثقفي ومفكري الجزائر والمشهورين بكتاباتهم لدى القارئ المصري والعربي من ضمنهم الكاتبة والروائية الكبيرة أحلام مستغانمي.

وأشار العرباوي إلى أن وزارة الثقافة الجزائرية، تكرم خلال فعاليات المعرض عددا من القامات الثقافية والفنية والأدبية المصرية، التي قدمت جهودًا للجزائر خلال الاستعمار وبعد الاستقلال، إضافة إلى عدد من الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة.

من جانبه ثمن وزير الثقافة، المشاركة الجزائرية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 49 كـ ضيف شرف، مؤكدا على أن الإختيار يأتي تأكيد للعلاقات الثقافية والتاريخية الوطيدة بين البلدين.