النمنم يفتتح مهرجان أوبرا الإسكندرية الصيفي

مها يونس:افتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، مساء اليوم الأحد، فاعليات مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية بمسرح سيد درويش، بحضور دكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية.وقال النمنم الافتتاح اليوم له ذكري خاصة في نفوس المصريين خاصة مع ذكري يوم 23 يوليو، وأضاف علي هامش الافتتاح

مها يونس:

افتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، مساء اليوم الأحد، فاعليات مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية بمسرح سيد درويش، بحضور دكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية.

وقال النمنم الافتتاح اليوم له ذكري خاصة في نفوس المصريين خاصة مع ذكري يوم 23 يوليو، وأضاف علي هامش الافتتاح أن حفلات الأوبرا مميزة وذات طابع خاص، نظرا لوجود مبدعي الفن المصري والعربي في فاعليات المهرجان.

وأشاد بأطفال الأوبرا من قبل مركز تنمية مواهب دار الأوبرا برئاسة دكتور مجدي صابر، أثناء تقديم العروض الفنية المتنوعة، فضلا عن الأغنيات الوطنية، مما يعزز روح الإنتماء للوطن في نفوس الصغار.

وتضمن الحفل فقرات غنائية متنوعة منها يابلادي، لو بتحبوا البلد دي، تحيا مصر، الوطن الأكبر، حلوة يابلدي، حلاوة شمسنا، الجيل الصاعد.

يشار إلى أن الفاعليات تتواصل حتي الثامنة مساء، حيث تقدم فرقة نجوم أوبرا القاهرة بمشاركة مجموعة من عارضي فرقة باليه أوبرا القاهرة، وعازف البيانو الإنجليزي ديفيد هيلز، يتضمن مجموعة مختارة منها أفلام والت ديزني، طرزان، سنوووايت، الجمال النائم.