النمنم يفتتح المهرجان القومي للتحطيب.. الخميس

علي راشديشهد الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، افتتاح المهرجان القومى للتحطيب فى دورته الثامنة، الخميس المقبل -21 ديسمبر الجارى- بساحة أبو الحجاج بالأقصر، ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية، التى تستمر حتى 25 ديسمبر.يشارك بالمهرجان لاعبو التحطيب بكل من محافظة المنيا سوهاج، قنا، الأقص

علي راشد

يشهد الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، افتتاح المهرجان القومى للتحطيب فى دورته الثامنة، الخميس المقبل -21 ديسمبر الجارى- بساحة أبو الحجاج بالأقصر، ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية، التى تستمر حتى 25 ديسمبر.

يشارك بالمهرجان لاعبو التحطيب بكل من محافظة المنيا سوهاج، قنا، الأقصر، بمصاحبة عازفى المزمار لكل من: فرقة النيل للآلات الشعبية، وسوهاج للآلات الشعبية، إضافة لمشايخ اللعبة لكل من تلك المحافظات، وعروض فنية لكل من فرقة المنيا للفنون الشعبية وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر للفنون الشعبية.

جدير بالذكر أن لعبة التحطيب تأتى ضمن الموروث الشعبى، الذى تشتهر به مصر منذ العصر الفرعونى، وقد اعتلت نقوشه معبد الكرنك بالأقصر، ومازالت متوارثة حتى الآن، وترمز للقوة والقدرة على الدفاع عن النفس والجماعة، وتمارس بالاحتفالات الشعبية كفن من الفنون المصرية الأصيلة.