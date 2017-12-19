النمنم: يجب مواجهة التطرف قبل تحوله لإرهاب وإرهابيين

جهاد سالم أشار الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة إلى أن مواجهة التطرف ضرورة ملحة قبل التحول لإرهاب وإرهابيين. وقال الوزير خلال مشاركتة في فاعليات ورشة عمل مواجهة الارهاب التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الإرهاب لم يعد مجرد…

جهاد سالم

أشار الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة إلى أن مواجهة التطرف ضرورة ملحة قبل التحول لإرهاب وإرهابيين.

وقال الوزير خلال مشاركتة في فاعليات ورشة عمل مواجهة الارهاب التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الإرهاب لم يعد مجرد عمل داخلي بل يؤدي لإسقاط دول بأكملها.

ولفت إلى أن هناك دول تم تفتيتها بالكامل من خلال تفكيك المجتمعات داخليا.

وأضاف الوزير أن دولة يوغسلافيا تم تفكيكها إلى نحو 9 دول من خلال الصراعات الداخلية وتطرق إلى الوضاع في اليمن وليبيا والصومال.

وأكد النمنم أن فشل المخططات الاستعمارية في السابق ولد فكرة تفكيك المجتمعات داخليا.

ولفت إلى أن هناك العديد من الاجهزة العالمية تقدم تمويلات تضخمة لمساندة التنظيمات الارهابية سواء في مصر أو العديد من الدول.