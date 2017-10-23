النمنم ونظيره التونسي يفتتحان الأيام الثقافية بالأقصر

علي راشد:افتتح حلمى النمنم وزير الثقافة ونظيره محمد زين العابدين وزير ثقافة تونس والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية للكتاب، بحضور الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، ونجيب المنيف السفير التونسي بمصر ورضوان عبادة وزير النقل التونسي، معرض الكتاب الثالث بالأقصر بساحة أبو الحجاج، والذى تقيمه الهي

علي راشد:

افتتح حلمى النمنم وزير الثقافة ونظيره محمد زين العابدين وزير ثقافة تونس والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية للكتاب، بحضور الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، ونجيب المنيف السفير التونسي بمصر ورضوان عبادة وزير النقل التونسي، معرض الكتاب الثالث بالأقصر بساحة أبو الحجاج، والذى تقيمه الهيئة ويستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.





ويأتى المعرض فى إطار فعاليات أسبوع الثقافة التونسي باعتبار الأقصر عاصمة للثقافة العربية لعام 2017.

ومن جانبه، قال النمنم إن الربيع العربى بدأ في تونس ثم انتقل إلى مصر، ومنها إلى باقي الدول العربية، متابعا:”صحيح أنه لم يكن ربيعا في كل البلاد العربية، لكنه فى تونس ومصر حافظ على حجته وحافظ على أن يكون ربيعا للحرية وربيعا للنور.

أما عن العلاقات الثقافية بين مصر وتونس، فقال النمنم:” هي قديمة وتعود إلى أقدم العصور، ونتذكر جيدا ابن خلدون والدولة الفاطمية ونتذكر أسماء كبيرة، وباستمرار كان هناك علاقة وطيدة بين جامعة الأزهر وجامعة الزيتونة باعتبارهما أقدم جامعتين عربيتين، أما فى العصر الحديث، فقد كانت مصر وتونس تسيران فى خطين متوازيين، فلم يكن مصادفة أنه فى توقيت واحد تقريبا فى القرن التاسع عشر أن تكون تونس ومصر أقدم بلدين فى الشرق لدى كل منهما دستور مكتوب وأقدم بلدين فى الشرق لدى كل منهما برلمان فى زمن الباى التونسى وإسماعيل باشا فى مصر، ولم يكن مصادفة أن يكون أول صوت للاستنارة والتنوير والحضارة والتقدم فى المنطقة العربية خير الدين التونسى ورفاعة الطهطاوي المصرى فالعلاقات قديمة جدا وقوية جدا وينبغي أن نحافظ عليها وما هذا الأسبوع إلا تعبير عن زخم تلك العلاقة واهلا بالوفد التونسى واشقاء تونس فى مصر وأهلا بكم فى الأقصر وتحيا مصر.

يضم المعرض الإصدارات التونسية، كما يضم أحدث إصدارات هيئة الكتاب من النشر العام والسلاسل التى تصدرها الهيئة فى مختلف المجالات بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة وكتب الأطفال بتخفيضات تصل إلى 50%.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور على فترتين الفترة الأولى من العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا والفترة الثانية من الخامسة إلى الحادية عشر مساء.