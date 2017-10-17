النمنم في معرض الخرطوم ومصر ضيف الشرف

علي راشدوصل الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، مساء أمس الاثنين، حيث كان في استقباله الطيب حسن بدوي وزير ثقافة السودان، والسفير أسامة شلتوت السفير المصري بالسودان. وتأتي زيارة وزير الثقافة، الى دولة السودان الشقيق للمشاركة في افتتاح معرض الخرطوم الدولي لل

علي راشد

وصل الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، مساء أمس الاثنين، حيث كان في استقباله الطيب حسن بدوي وزير ثقافة السودان، والسفير أسامة شلتوت السفير المصري بالسودان.

وتأتي زيارة وزير الثقافة، الى دولة السودان الشقيق للمشاركة في افتتاح معرض الخرطوم الدولي للكتاب في دورته الـ13، والذي تشارك فيه مصر باعتبارها دولة ضيف الشرف، خلال الفترة من 17- 29 اكتوبر تحت شعار الكتاب جسر للمعرفة.

وقال حلمي النمنم وزير الثقافة: “إن الجغرافيا والتاريخ فرضتا على مصر والسودان أن تكونا معًا دائمًا، لافتا إلى أن الحصار على السودان، أثر في حياتهم كثيرًا، ورفعه سيجعل اقتصاد السودان ينمو ويتطور، هذا هو الذي نحلم به”.

وأوضح أن الثقافة بين السودانيين والمصريين هي أهم جسر يربطهم، ودائمًا “طيور الظلام تحاول أن تعبث بهذه العلاقة والترابط بين مصر والسودان، لكن متانة العلاقات تفشل تلك المحاولات”.

فيما قال الطيب حسن بدوي، وزير الثقافة السوداني، إن معرض الخرطوم للكتاب، يعد مشروعًا ثقافيًا عربيًا يلتقي فيه العلم والعلماء.

وأوضح أن المعرض جعل شعاره “الكتاب جسر للتواصل”، ومن هذا الشعار نريد تعزيز العلاقات، ومد الجسور، بين شعبي مصر والسودان” .

وختم كلمته “مصر أسهمت في رفع الحصار عن السودان، ورفع الحصار يأتي في هذه الدورة الأولى لمعرض الكتاب، ليزيد من فرصة تعزيز الشراكات الثقافية بيننا وبين جمهورية مصر العربية.

وقال السفير أسامة شلتوت، إن استضافة معرض الخرطوم للكتاب، لمصر، يُعد تكريمًا لمصر، وحدثًا عظيما كونه يسجل في تاريخ العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن اللجنة الرئاسية الأولى التي عقدت بين مصر والسودان وترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أفرزت عدة قرارات، كان أبرزها اعتبار هذا العام 2017، عامًا مصريًا سودانيًا، تحت إشراف وزارتي الثقافة المصرية والسودانية.

وأكد شلتوت، ان الثقافتين السودانية والمصرية لهما إرث مشترك، وكثير من المثقفين المصريين أثروا في أشقائهم السودانين والعكس، فالثقافة هي الرابط للعلاقات الشعبية بين البلدين، إذ تعتبر صمامًا للأمان.