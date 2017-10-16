النمنم: الثقافة أهم جسر يربط بين المصريين والسودانيين

وكالات: قال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن الثقافة كانت دائما أهم جسر يربط بين المصريين والسودانيين، مشيرا إلى الانتشار الكبير لصحف ومؤلفات أدباء كل بلد في البلد الآخر. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل الاستقبال الذي نظمه سفير مصر لدى السودان مساء الإثنين، على هامش مشاركة الوزير في فعاليات معرض ا

وكالات:

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن الثقافة كانت دائما أهم جسر يربط بين المصريين والسودانيين، مشيرا إلى الانتشار الكبير لصحف ومؤلفات أدباء كل بلد في البلد الآخر.





جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل الاستقبال الذي نظمه سفير مصر لدى السودان مساء الإثنين، على هامش مشاركة الوزير في فعاليات معرض الخرطوم الدولي للكتاب، وذلك بحضور وزير الثقافة السوداني، الطيب حسن بدوي، وأعضاء الوفد المصري المشارك في المعرض ونخبة من الكتاب والصحفيين والمثقفين السودانيين.

وأضاف «النمنم» أن هناك دائما طيور ظلام تحاول أن تعبث بهذه العلاقة التاريخية، وأنه لا ينبغي أن نسمح بأن يعبث أحد بهذه المسألة، لأنها مسألة قدرية تمس حياة الشعبين.

وقدم الوزير التهنئة للسودان حكومة وشعبا على رفع العقوبات الاقتصادية، مؤكدا أن تطور ونمو السودان سيكون مكسبا لمصر، ونوه بأن مصر شاركت في عدة فعاليات ثقافية بالسودان هذا العام من خلال مشروع (سنار) عاصمة للثقافة الإسلامية 2017، وتوج ذلك باختيار الثقافة المصرية ضيف الشرف في معرض الخرطوم الدولي للكتاب، منوها بأنه سيزور السودان الشهر المقبل للمشاركة في ختام فعاليات (سنار).

من جانبه، وجه وزير الثقافة السوداني الشكر لمصر لمساهمتها الفعالة في رفع العقوبات عن السودان، وشكر كل الشركاء العرب الذين أسهموا في هذا الأمر.

وقال إن هذه الدورة هي الأولى بعد رفع الحظر، وهي فرصة جيدة لتعزيز الشراكات بين السودان وكل الدول العربية وخاصة مصر، لافتا إلى اكتمال الحوار الوطني السودان، والذي كان للثقافة دور وحضور كبير فيه، وهي واحدة من ضمانات الاستقرار.

وأشار إلى أن الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير يقودان البلدين في ظل ظروف معقدة، وقال «نحن سعداء بهذه القيادة والإرادة السياسية».

وأضاف «إن شعار معرض الخرطوم الدولي للكتاب هذه الدورة هو (الكتاب جسر التواصل)، ونحن نريد من خلال مشاركة مصر أن تعزز التجسير في هذه العلاقة، خاصة أننا شعبان لدينا مشتركات تاريخية عميقة».

ونوه وزير الثقافة السوداني بأن نظيره المصري سوف يلتقي غدا الثلاثاء بالنائب الأول للرئيس السوداني رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، مؤكدا ثقته في أن هذا اللقاء سيكون له ثمار مفيدة سيجنيها كلا البلدين.