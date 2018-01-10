النمل الأبيض في 16 محافظة وعلاج 2483 وحدة متضررة

الصاوي أحمد كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن الانتهاء من علاج 2483 وحدة ضد النمل الأبيض التحت أرضي بالمجان في 16 محافظة. وأوضح التقرير، أنه تم استخدام حوالي 10 آلاف و 84 لتر من المبيدات لعلاج الوحدات في محافظات: مطروح، الشرقية، الإس

الصاوي أحمد

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن الانتهاء من علاج 2483 وحدة ضد النمل الأبيض التحت أرضي بالمجان في 16 محافظة.

وأوضح التقرير، أنه تم استخدام حوالي 10 آلاف و 84 لتر من المبيدات لعلاج الوحدات في محافظات: مطروح، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، الجيزة ، المنيا، قنا، سوهاج، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسيوط، الأقصر، أسوان، والوادي الجديد.

وقالت الوزارة في بيان لها إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة أن تتماشى خطط المكافحة مع متطلبات المزارعين بالمحافظات المختلفة، والاستجابة لهم، لرفع العبء عن كاهلهم والتيسير عليهم.

وفي سياق متصل تلقى وزير الزراعة تقريراً من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، حول أعمال مكافحة سوسة النخيل بمركز الواحات البحرية خلال ديسمبر الماضي، حيث تم الانتهاء من فحص حوالي 2419 نخلة، وجد بها 40 نخلة مصابة، تم علاجها.

وأوضح التقرير، أنه تم علاج 16 نخلة منها من خلال الغمر، و 24 نخلة عن طريق الحقن، وذلك من خلال اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والإدارة المركزية للبساتين، والمعمل المركزي للنخيل.



