النمسا تعمل على عدم عودة إغلاقات «كورونا» مع تسجيل 7405 إصابة جديدة

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن المستشار كارل نيهامر، رئيس وزراء النمسا، قوله إن حكومته تعمل على منع حدوث إغلاق عام جديد في النمسا بسبب تفشي وباء “كورونا”.

وأضاف المسؤول النمساوي: “هذا يمثل حالياً أولوية مطلقة”.

وأشار إلى قيام الحكومة بتشديد الإجراءات الوقائية وتغيير قواعد الحجر الصحي، مرجعاً السبب إلى ضرورة التفاعل مع الوضع المتغير الناجم عن انتشار المتحور “أوميكرون”.

ورفض المستشار نيهامر، الذي يخضع للحجر الصحي المنزلي منذ يوم الجمعة الماضي بعد إصابته بفيروس “كورونا”.. تأجيل فرض إلزامية التطعيم ، المقرر مطلع فبراير المقبل ، وقال “هذا أمر غير وارد بالنسبة لي”.

وحذّر من ارتفاع مخاطر تفشي الإصابة بعدوى المتحور “أوميكرون”، مؤكدا ضرورة الحفاظ على عمل الأجهزة الضرورية والبنية التحتية الحيوية، والتعاطي مع تداعيات انتشار المتحور الجديد.

وأظهرت أحدث أرقام رسمية تسجيل 7405 إصابة جديدة بالفيروس على مستوى النمسا، منها 1960 في العاصمة فيينا، خلال الـ24 ساعة الماضية، والإبلاغ عن حدوث 14 حالة وفاة، واستقرار أعداد المرضى، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، عند مستوى متوسط بواقع 920 مريضاً، 271 منهم بوحدات العناية المركزة.

وأفادت وكالة الصحة النمساوية أن معدل الإصابة بفيروس كورونا في الأيام السبعة بلغ 5294 حالة لكل 100 ألف نسمة.