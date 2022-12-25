النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023.. جدول ومواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الإنترنت النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث يبحث آلاف الطلاب من مختلف المحافظات عن النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الأول، لمساعدتهم على أداء الاختبارات المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة، والتأكد من مستوى مذاكرتهم لدخول الامتحانات بثقة.

بوابة “المال نيوز” تستطلع من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 وجدول الامتحانات..

النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023

طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الإنترنت النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

إعداد النماذج استرشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي

وعدل مركز التقويم التربوي والامتحانات بوزارة التربية والتعليم مواصفات امتحانات الصفين الرابع والخامس والثانوي بداية من العام الدراسي الحالي، ولذلك أصدرت إدارة التعليم الابتدائي نماذج امتحانات استرشادية لتدريب الطلاب على شكل الاختبارات الجديد.

نماذج الوزارة رابعة ابتدائي 2023 ترم أول

ورفعت الوزارة على موقعها نموذجا لامتحان العلوم باللغة الفرنسية، وآخر للعلوم باللغة العربية، ونموذجين في مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونموذج للغة الألمانية ونموذج للغة الفرنسية لمدارس اللغات التي تستخدم هاتين اللغتين في التدريس.

محتوى النماذج الاسترشادية الصف الرابع 2023

كما تتضمن النماذج الاسترشادية اختبارين في اللغة العربية ومثلهما في اللغة الإنجليزية، ونموذج للتربية الدينية المسيحية، وآخر في التربية الإسلامية، ونموذج في الرياضيات ونموذجين في الدراسات الاجتماعية، وتلك النماذج مرشحة للزيادة في الفترة القادمة لتشمل المواد الأساسية باللغة الإنجليزية لمدارس اللغات.

ويتاح استعراض جميع النماذج المتاحة أونلاين أو تحميلها والاحتفاظ بها وطباعتها إن أمكن، حيث هناك زر لكل أمر منهما تحت اسم النموذج لكل مادة.

ويمكن الوصول إلى النماذج عبر الرابط من هنا https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/?schoolStageId=1582&schoolYearId=1934&schoolTermId=1584&contentTypeId=26636&pageIndex=1&sortBy=0، علما بأنه يمكن الوصول إلى محتويات أخرى من نفس الصفحة مثل البرمجيات والكتب الدراسية الإلكترونية والإثرائيات والحصص الافتراضية ودليل المعلم.

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022\2023