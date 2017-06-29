النقل : 400 مليون جنيه فاتورة رفع السولار على السكة الحديد

عرفات : لا نية لرفع التذاكر.. ونراهن على البضائع فى سد الفجوة المالية مدحت إسماعيل أكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات أن قيمة فاتورة الأعباء المالية التي ستتحملها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعد قرار رفع أسعار المنتجات البترولية الذى طُبق اليوم، تتراوح بين 400 و500 مليون جنيه، مؤكدًا عدم وج

عرفات : لا نية لرفع التذاكر.. ونراهن على البضائع فى سد الفجوة المالية



مدحت إسماعيل

أكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات أن قيمة فاتورة الأعباء المالية التي ستتحملها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعد قرار رفع أسعار المنتجات البترولية الذى طُبق اليوم، تتراوح بين 400 و500 مليون جنيه، مؤكدًا عدم وجود نية لدى الوزارة أو الهيئة لرفع أي نوع من التذاكر، موضحًا أن الهيئة هي التى ستتحمل ذلك وليس المواطن.





كان مجلس الوزراء قد أقر، اليوم الخميس، تحريكًا فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز، ليصبح سعر البنزين 3.65 جنيه للتر 80، بعدما كان 235 قرشًا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشًا، كما شهد سعر السولار تحريكًا من 235 قرشًا إلى 3.65 جنيه، وتحريك سعر البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا للاسطوانة.

وأوضح عرفات أن هيئة السكة الحديد تحملت نحو 400 مليون جنيه تمثلت فى الآثار الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المشتقات البترولية التى صدرت مطلع نوفمبر الماضي، لافتًا إلى أن هناك خطة لاحتواء كل هذه الآثار لمرفق السكة الحديد.

واحتلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المركز الثانى فى الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2016/ 2017، من حيث الهيئات التى تتكبد خسائر وفقًا للبيان المقدَّم من “المالية” للبرلمان، إذ قُدرت خسائر الهيئة المتوقّعة للعام الحالي فقط بـ 4 مليارات و481 مليون جنيه.

وفى يوليو الماضى عرَض مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، على لجنة النقل بالبرلمان نسخة من التقرير الذى أعدّته الهيئة بشأن أوضاعها وموقفها المالى للعام الماضى، والذى كشف أن قيمة العجز المالى بالهيئة حتى 30 يونيو 2015 بلغت 41.2 مليار جنيه، وهو ما يشمل عجز النشاط بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات بـ21 مليار جنيه، وعجز فوائد القروض بـ19.9 مليار جنيه.

وأشار وزير النقل إلى أن الهيئة تستهدف زيادة حجم المنقول من البضائع على السكة الحديد لزيادة الإيرادات، ومن ثم فإنه يجري حاليًّا تطوير البنية الأساسية للمرفق.

وأكد أن تطوير البنية الأساسية للمرفق، والتوسع فى نقل البضائع، هما الطريق الأساسي فى تقليل الفجوة التمويلية بين مصروفات وإيرادات الهيئة، مع تأكيده عدم رفع سعر التذاكر فى الوقت الحالي.

وتعد السكة الحديد من أقدم السكك على مستوى العالم، فهي تمتد على مسافة تصل إلى حوالى 9.5 ألف متر، وتبلغ خطوطها الرئيسية 5.5 ألف كيلومتر، وقدرت لجنة النقل بمجلس النواب خسائر الهيئة القومية بنهاية العام المالى الماضي بنحو 4 مليارات جنيه، مقابل 2 مليار إيرادات.

ولفت الوزير إلى أنه بتطوير البنية الأساسية لخطوط الهيئة سوف تستوعب كميات أكبر من نقل البضائع المختلفة، إضافة إلى تقليل الفترة الزمنية للرحلة، ومن ثم تقليل مصروفات الهيئة فى السولار وغيرها من مكونات التشغيل.

وأوضح عرفات أنه تلقّى توجيهات من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تجديد 1200 كيلومتر، من خطوط هيئة السكة الحديد، خلال فترة لا تزيد على 30 شهرًا.

وتتولى شركتا “المصرية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية”، و”المصرية الفرنسية لتجديد السكة الحديد” (إيجيفراي)، تنفيذ المشروع القومى لصيانة خطوط الهيئة.

ولفت إلى أن تعريفة نقل البضائع على السكة الحديد منخفضة جدًّا إذا تمت مقارنتها بتعريفة النقل البرى، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف ربط خطوط السكة الحديد بالموانئ الحالية، إضافة إلى ربطها بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، باعتبار أن المنطقة واعدة وستُقام بها مشروعات ضخمة، ويمكن نقل احتياجاتها وبضائع تلك المشروع بالسكة الحديد.

يُشار إلى أن وزارة النقل أقرّت مؤخرًا لائحة جديدة لتعريفة نقل البضائع على خطوط السكك الحديدية، كإطار عام لحكم المنظومة، بدلًا من تركها لقرارات تصدرها الوزارة، أو هيئة السكك الحديدية، ضمن خطة لتسهيل إجراءات نقل البضائع، عبر مرفق السكك الحديدية، وتعظيم دوره فى الفترة المقبلة.

واللائحة الجديدة أعدّها قطاع نقل البضائع بالهيئة، عقب قرار تحرير سعر الصرف، نوفمبر الماضى، ورفع المحروقات والمواد البترولية، ممثلة فى البنزين والسولار، وغاز السيارات، بنسب 30% و47%.

ووضعت هيئة السكة الحديد خطة لزيادة حجم نقل البضائع ليصل لـ 24 مليون طن، بنهاية 2025- 2026، مقارنة بمنقولات الوقت الحالى، إضافة إلى أنها تستهدف تنفيذ مشروعات خطوط نقل جديدة عبر مشاركة القطاع الخاص.

وحققت هيئة السكة الحديد جملة إيرادات بقيمة 243.155 مليون جنيه خلال عام 2016 من نقل 4.295 مليون طن بضائع، بنسبة ارتفاع تقترب من 5.1% على المحقق فى 2015، والبالغ 231.460 مليون جنيه، عبر نقل 4.562 مليون طن.

وأكد وزير النقل أنه مستهدف نقل 25 مليون طن بنهاية عامي 2020ـ 2022، مقارنة بـ5،5 مليون طن تنقل حاليًّا على شبكة الهيئة، موضحًا أنه سيتم تدعيم أسطول الهيئة بـ100 جرار خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ المستهدف من نقل البضائع.

ووقّعت السكة الحديد، خلال الفترة الماضية، عقد شراء 100 جرار سكة حديد بقيمة 575 مليون دولار، عبر قرض بقيمة 290 مليون دولار من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الأعمار.