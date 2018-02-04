النقل: 4 مليارات دولار تكلفة خط سكة حديد العلمين القاهرة

شعت: المشروع سيكون له شركة مستقلة بعيدة عن تبعية سكك حديد مصر أحمد صبرى قال عمرو شعت، مساعد وزير النقل، إن تكلفة مشروع سكك حديد القطار الذى سيربط العلمين والعين السخنة بالقاهرة تقدر بـ4 مليارات دولار، مؤكدا أن هذا المشروع…

شعت: المشروع سيكون له شركة مستقلة بعيدة عن تبعية سكك حديد مصر

أحمد صبرى



قال عمرو شعت، مساعد وزير النقل، إن تكلفة مشروع سكك حديد القطار الذى سيربط العلمين والعين السخنة بالقاهرة تقدر بـ4 مليارات دولار، مؤكدا أن هذا المشروع سيكون له شركة مستقلة بعيدة عن تبعية سكك حديد مصر.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج الطريق إلى الاتحادية على قناة on live أن الطرح على الشركات بدأ منذ الشهر الماضي، كما سيتم الانتهاء من اختيار استشارى المشروع خلال شهرين والانتهاء من الترسية على الشركات المنفذة خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن الشركات المنفذة ستقدم عروضها التمويلية بحانب العروض الفنية والمالية.