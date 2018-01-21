النقل : 34.2 مليار جنيه تكلفة مشروعات الطرق والسكك الحديدىة

أحمد صبرى:قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن تكلفة مشروعات الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 34.2 مليار جنيه منها 10مليارات لمشروعات السكك الحديدية و24.2 مليار للطرق والكبارى .وأكد - خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء افتتاحه عدد من المشروعات القومية بمحافظة

أحمد صبرى: قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن تكلفة مشروعات الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 34.2 مليار جنيه منها 10مليارات لمشروعات السكك الحديدية و24.2 مليار للطرق والكبارى . وأكد – خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء افتتاحه عدد من المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف اليوم الأحد – أن هناك عدة مشروعات كبرى يتم العمل عليها بالصعيد، وهى الكبارى العلوية بسوهاج، مشيرا إلى أنه جار ربط الطرق الكبرى الشرقية والغربية عرضيا بطول أكثر من 145كيلو مترا.