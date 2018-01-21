النقل : 34.2 مليار جنيه تكلفة مشروعات الطرق والسكك الحديدىة

أحمد صبرى: قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن تكلفة مشروعات الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 34.2 مليار جنيه منها 10مليارات لمشروعات السكك الحديدية و24.2 مليار للطرق والكبارى . وأكد – خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء افتتاحه عدد من المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف اليوم الأحد – أن هناك عدة مشروعات كبرى يتم العمل عليها بالصعيد، وهى الكبارى العلوية بسوهاج، مشيرا إلى أنه جار ربط الطرق الكبرى الشرقية والغربية عرضيا بطول أكثر من 145كيلو مترا.
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن تكلفة مشروعات الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 34.2 مليار جنيه منها 10مليارات لمشروعات السكك الحديدية و24.2 مليار للطرق والكبارى .
وأكد – خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء افتتاحه عدد من المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف اليوم الأحد – أن هناك عدة مشروعات كبرى يتم العمل عليها بالصعيد، وهى الكبارى العلوية بسوهاج، مشيرا إلى أنه جار ربط الطرق الكبرى الشرقية والغربية عرضيا بطول أكثر من 145كيلو مترا.