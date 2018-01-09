النقل: 33% زيادة السكة الحديد في نقل البضائع من ميناءي الإسكندرية ودمياط في 2017

محمود محسن صرح محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، بأن نتائج أعمال نقل البضائع بالسكك الحديدية لعام 2017، قد أظهرت نشاطاً ملحوظاً في نقل البضائع عن عام 2016، حيث بلغ المنقول خلال 2017 نحو 4.97 مليون طن، مقابل 4.61 مليون طن في عام 2016، بزيادة بلغت 385 ألف طن. وأوضح عز أن توجيهات هشام عرفات وزي

محمود محسن



صرح محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، بأن نتائج أعمال نقل البضائع بالسكك الحديدية لعام 2017، قد أظهرت نشاطاً ملحوظاً في نقل البضائع عن عام 2016، حيث بلغ المنقول خلال 2017 نحو 4.97 مليون طن، مقابل 4.61 مليون طن في عام 2016، بزيادة بلغت 385 ألف طن.

وأوضح عز أن توجيهات هشام عرفات وزير النقل، والخاصة بتفعيل خطة وزارة النقل لتعظيم دور نقل البضائع بالسكة الحديد وتعزيز التنسيق والتعاون مع الموانئ البحرية في كل من دمياط والاسكندرية، قد أسفرت عن زيادة نصيب السكة الحديد في نقل البضائع منها، حيث بلغ إجمالي البضائع الصادرة والوادرة من كل منها خلال 2017، 2.6 مليون طن، مقابل 1.9 مليون طن عام 2016 بزيادة 650 ألف طن بنسبة 33%، وزادت الإيرادات في 2017 بنسبة 40% على عام 2016.

وأضاف المتحدث الإعلامي لوزارة النقل أن الهيئة استطاعت خلال عام 2017 تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال نقل الحاويات، بعد نجاحها في نقل الحاويات من الموانئ البحرية والمتصلة بشبكة السكك الحديدية إلى المناطق الصناعية في حلوان والسادس من أكتوبر، وقد بلغ إجمالي عدد الحاويات التي تم نقلها خلال 2017 الي كل منهما عدد 8182 حاوية مكافئة، بواقع (6306 حلوان + 1876 السادس من أكتوبر)، كما بلغ عدد الحاويات الترانزيت التي تم نقلها بين الموانئ البحرية عن نفس الفترة عدد 4331 حاوية مكافئة، ليصبح إجمالي الحاويات المنقولة عن هذه الفترة 12513 حاوية مكافئة.