النقل : 1.6 مليار جنيه لتحديث نظم الإشارات على خط بني سويف/أسيوط

محمود محسن: قال محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل إن معدلات تنفيذ تحديث نظم الإشارات على خط (بني سويف / أسيوط) والذي تنفذه شركة ألستوم، بطول 250 كيلومترًا وتكلفة مليار و600 مليون جنيه، تسير وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن هذا التحديث يدخل ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والا

محمود محسن:

قال محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل إن معدلات تنفيذ تحديث نظم الإشارات على خط (بني سويف / أسيوط) والذي تنفذه شركة ألستوم، بطول 250 كيلومترًا وتكلفة مليار و600 مليون جنيه، تسير وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن هذا التحديث يدخل ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط “القاهرة / أسوان” لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات.



وأوضح أن برج أبوقرقاص هو أول الأبراج التي ستدخل الخدمة في هذا الخط (بني سويف/أسيوط) ويليه برج مغاغة ثم باقي الأبراج تباعا، وأن الهدف من تحديث نظم الإشارات على هذا الخط، هو استبدال نظام الارتباط الميكانيكى الحالى بنظام إلكتروني حديث (EIS ) الذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة ” SIL4 “، لافتا إلى أن التصميم الجديد لنظم الإشارات والاتصالات يسمح بمسير القطارات بسرعة 160 كيلومترا / س بدلا من 120 كيلومترا/ س.



وأكد أن مسير القطارات على هذا الخط سيكون بمعدلات أمان عالية جدا، وسيؤدى النظام الجديد إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة، منوها بأن المشروع يتضمن تطوير جميع المزلقانات الموجودة بالخط (86 مزلقانا) لتعمل أوتوماتيكيا.



وأضاف أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل وجه بالاهتمام بالنواحي التدريبية للمهندسين والفنيين العاملين على هذا النظام الحديث، مع ضرورة موافاته بتقارير أسبوعية وشهرية عن تقدم الأعمال، مشيرا إلي أنه سيتم أيضا المتابعة من خلال وحدة المتابعة بالوزارة ومن خلال زيارات مفاجئة ومستمرة يقوم بها وزير النقل لهذه المشروعات.

جدير بالذكر أن وزارة النقل تنفذ خطة لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، تشمل عددا من مشروعات كهربة الإشارات حتى عام 2022 بإجمالي أطوال 1089 كم، وتطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خطوط (القاهرة /الإسكندرية) بطول 208 كم، وخط بني (سويف /أسيوط) بطول 250 كم، وخط (بنها/ بورسعيد) ووصلة (الزقازيق / أبو كبير) بطول 214 كم، وخط (أسيوط/نجع حمادى) بطول 180 كم، وخط (نجع حمادى/الأقصر) بطول 118 كم، بالإضافة إلى خط (طنطا/المنصورة/دمياط) بطول 119 كم ويبلغ إجمالي تكلفة هذه المشروعات 17 مليار جنيه.