«النقل» و«قناة السويس» تبحثان عن مكتب عالمى لتأسيس شركة بناء سفن حمولة 60 طناً

تبحث وزارة النقل، وهيئة قناة السويس ، اختيار مكتب استشارى عالمى لإعداد دراسات جدوى تأسيس شركة مساهمة مصرية لبناء سفن صب حمولة 60 ألف طن، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتنفيذ التكليفات التى صدرت مؤخرًا بإقامة ترسانات عالمية، وإنشاء أسطول بحرى لنقل احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية والحبوب.

قال مصدر مطلع لـ«المال»، إن التكليف الرئاسى ووزارة النقل، تضمن تطوير ترسانة الإسكندرية، وجارٍ اختيار موقع مجاور للشركة المصرية لصناعة السفن، لتخصيصه للكيان الجديد المقرر تأسيسه بعد انتهاء المكتب من إعداد الدراسات التفصيلية.

ولفت إلى أن هيئة قناة السويس، تقوم حاليًا بتطوير إمكانيات ترسانة بورسعيد البحرية، لزيادة قدراتها على أعمال الصيانة، إذ يتم إنشاء حوض من جانب إحدى الشركات الكورية، بحمولة 35 ألف طن، وبتكلفة 77 مليون دولار.

وأشار المصدر إلى أنه من المزمع قيام الترسانة ببناء 3 قاطرات جديدة بقوة شد 70 طنًا، اعتبارًا من أول أغسطس المقبل لصالح هيئة قناة السويس، والانتهاء منها خلال عامين.