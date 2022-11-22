«النقل والسياحة بجامعة الدول»: نعمل على تعميق التكامل العربي بالتنسيق مع مؤسسات العمل المشترك

قال الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، أن هناك بعض الاتفاقات المعطلة لأنها تفتقد النصاب القانونى لعدد الدول الموقعة عليها.

وأضاف “أبو النصر” أن الأمانة العامة للجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا بتعميق التكامل العربي من خلال التنسيق مع المنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، كما تقوم بوضع آليات التعاون بين الدول العربية وربط الوطن العربي برا وبحرا وجوا نتعاون الأمانة العامة مع المنظمات بما ينعكس علي حركة التجارة العربية البينية.

وتابع قائلا مما لاشك فيه يتضمن اجتماع مجلس وزراء النقل العرب العديد من القرارات والتوصيات التي تتوافق مع التغييرات الدولية الهامة للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

كما نقل مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت ابو النصر تحيات الأمين العام للحضور ، معرباً عن امتنانه للانضمام الي هذه الكوكبة من وزراء النقل بالدول العربية.