النقل والإنتاج الحربي يبحثان التعاون في تطوير السكة الحديد

محمود محسن اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الأحد، مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر الوزارة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين وأخر المستجدات في تنفيذ عدد من المشروعات، بحضور عدد من قيادات الوزارتين. وأكد وزير النقل، أن هذا اللقاء يأتي في إطار مت

محمود محسن



اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الأحد، مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر الوزارة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين وأخر المستجدات في تنفيذ عدد من المشروعات، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.



وأكد وزير النقل، أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة مع “الإنتاج الحربي”، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام كبير من الحكومة لسرعة تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية على مستوى المحافظات.

وأوضح أن وزارة النقل تسعى للتعاون مع “الإنتاج الحربي” في العديد من المجالات الخاصة بمهمات النقل والسكة الحديد والطرق، بما يحقق هدف الوزارة في الاستعانة بإمكانيات وخبرات محلية والاعتماد على أكبر نسبة مكون محلى فى التصنيع.



من جانبه، قال الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه استعرض نتائج الأعمال للمشروعات التى يتم تنفيذها بين شركات الإنتاج الحربي ووزارة النقل، وأهمها تطوير 295 مزلقان مدنى وكهروميكا، وتطوير 86 محطة سكة حديد إلى جانب مشروع رصف الطريق الدائرى الإقليمى “شبلنجة” بطول 5.5 كم و”بنها الباجور” بطول 6.2 كم.

وأضاف العصار أن هناك تعاون مثمر لصالح إنجاز هذه المشروعات المشتركة، وسرعة تنفيذها على أرض الواقع لخدمة المواطنين.



وناقش العصار عدد من الموضوعات الجديدة التى يمكن التعاون بها، ومنها تصنيع 1300 عربة ركاب، و100 جرار بالتعاون بين شركات الإنتاج الحربي، وإحدى الشركات الأجنبية العاملة فى هذه المجالات، بالإضافة الى بعض المشروعات الخاصة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.