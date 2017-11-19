النقل والإنتاج الحربي يبحثان التعاون في تطوير السكك الحديدية

محمود محسن اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بمقر وزارة الانتاج الحربي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين وآخر المستجدات في تنفيذ عدد من المشروعات، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين. وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن هذا اللقاء يأتي في

محمود محسن

اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بمقر وزارة الانتاج الحربي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين وآخر المستجدات في تنفيذ عدد من المشروعات، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة مع “الإنتاج الحربي”، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة لسرعة تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية على مستوى المحافظات.

وأوضح عرفات أن وزارة النقل تسعى للتعاون مع “الإنتاج الحربي” في العديد من المجالات الخاصة بمهمات النقل والسكة الحديد والطرق، وذلك بما يحقق هدفها في الاستعانة بإمكانيات وخبرات محلية والاعتماد على أكبر نسبة مكون محلى فى التصنيع.

ومن جانبه قال الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي إنه تم استعراض نتائج الأعمال للمشروعات التى يتم تنفيذها بين شركات الإنتاج الحربي ووزارة النقل، وأهمها تطوير 295 مزلقانا مدنيا وكهروميكا، وتطوير 86 محطة سكة حديد إلى جانب مشروع رصف الطريق الدائرى الإقليمى “شبلنجة” بطول 5.5 كم و”بنها الباجور” بطول 6.2 كم.

وأضاف العصار أن هناك تعاونا مثمرا لصالح إنجاز هذه المشروعات المشتركة وسرعة تنفيذها على أرض الواقع لخدمة المواطنين.

وناقش العصار عددا من الموضوعات الجديدة التى يمكن التعاون بها ومنها تصنيع 1300 عربة ركاب، وعدد 100 جرار بالتعاون بين شركات الإنتاج الحربي وإحدى الشركات الأجنبية العاملة فى هذه المجالات، بالإضافة الى بعض المشروعات الخاصة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.