النقل والأكاديمية العربية تنظم اليوم البحري العالمي بالإسكندرية

عقدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مساء اليوم السبت ، البحري العالمي بالتعاون مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري وهيئة قناة السويس والموانئ المصرية.

حضر اللقاء اللواء مهندس إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الإقتصادية لقناة السويس.

ومن المقرر أن يتم اختيار شخصية العام في نشاط البحري المحلي، وتم اختيار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وذلك بعد مجهودات الهيئة في تعويم السفينة إيفر فيجن خلال مارس الماضي، وتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بالقناة خلال الفترة الأخيرة أهمها بدء تعميق الممر الجنوبي للقناة، وتطوير أسطولها .

كما تم عرض كلمة لرئيس المنظمة البحرية العالمية بمناسبة اليوم البحري العالمي، والتي تعد رسالة لجميع العاملين بالنشاط البحري على مستوى العالم، كما سيتم اختيار أفضل ميناء تجاري من حيث معدلات الأداء، بالاضافة إلى أفضل ميناء متخصص، وأفضل سفينة بالسوق التجاري المصري.

كما شهد اللقاء عرضا يقوم بتقديمه اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري ليتم من خلاله استعراض الانجازات التي حققها قطاع النقل البحري وهيئات الموانئ البحرية خلال العام 2020/ 2021.

كما حضر الدكتور أكرم سليمان السلمي عميد معهد تدريب الموانئ بالاكاديميه العربيه الحفل وتم إقامة الحفل هذا العام تحت شعار “البحارة: في صميم مستقبل النقل البحري” كما حضر الاحتفال حشد من السادة رؤساء الموانئ المصرية والشخصيات البحرية الهامة.

يذكر أن اليوم البحري العالمي يتم الإحتفال به وفقاً لأجندة المنظمة البحرية الدولية (IMO) كل عام ويتم من خلاله تكريم شخصيات ومؤسسات بحرية، حيث تم تكريم سعادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال الحفل لحصول الأكاديمية العربية على تقييم خمس نجوم في التصنيفات الدولية للجامعات.

وكان قد عقد اليوم البحري العالمي العام الماضي تحت شعار نقل بحري مستدام .. لكوكب مستدام حيث قام قطاع النقل البحري.

وتم إبراز أهمية النقل البحري الذي استمر في القيام بدوره في نقل السلع والبضائع االستراتيجية والحيوية اللازمة لحياة الإنسان في كافة أنحاء العالم بالإضافة إلى دور البحارة .

وتم تكريم هيئة ميناء الإسكندرية عن جائزة أفضل ميناء تجاري في مجال تحقيق اعلي إيرادات أيضا تم تكريم هيئة ميناء دمياط عن جائزة أفضل ميناء تجاري في مجال التحول الرقمي.