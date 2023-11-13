النقل: هدم محطات ومباني خط «أبو قير - مصر» بداية العام المقبل

علمت “المال” أن وزارة النقل قررت تولي هيئة السكة الحديد القيام بالإشراف على أعمال هدم وإزالة محطات مشروع خط مترو أبو قير – محطة مصر، وذلك كبديل للهيئة القومية للأنفاق.

يأتي ذلك على خلفية قيام هالهيئة القومية للأنفاق بطرح مناقصة العام الماضي لإزالة محطات الخط المزمع تنفيذه العام المقبل، إلا أنها لم تكتمل لأسباب فنية.

وفي هذا الصدد تمت إعادة طرح مناقصة بين شركات المقاولات العاملة في هذا النشاط لهدم وإزالة محطات خط سكة حديد أبو قير محطة مصر، والتي تصل إلى 14 محطة.

كما تشمل المناقصة هدم 13 مبنى على مسار الخط، بالاضافة الى هدم مباني مركز التدريب بأرض النحاس، على أن يكون آخر موعد لاستلام المظاريف الفنية والمالية يوم 4 ديسمبر المقبل، على أن يتم البدء تنفيذ عمليات الهدم بداية العام الجديد 2024.

وأشارت مصادر، إلى أنه تقرر عدم وقف قطار ابو قير حتى يتم ترسية أعمال الهدم على الشركات المتقدمة، وذلك نظرا لظروف العام الدراسي الحالي، بالاضافة إلى العمل على زيادة الاتوبيسات الجديدة التي سيتم ضخها بالتعاون بين وزارة النقل ومحافظة الاسكندرية للحفاظ على التوازن بقطاع النقل العام بالمدينة، خاصة أن خط أبو قير يقوم بنقل قرابة 35% من حجم النقل العام بالمدينة.

وحسب مستند موجه من وزارة النقل اطلعت عليه ” المال ” إلى الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، نص على أنه قد تم عرض مذكرة على وزير النقل الفريق كامل الوزير تم فيها طلب إيقاف خط أبو قير الحالي وبدء الأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية ( أبو قير – محطة مصر) وتكليف الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإيقاف خط أبو قير – محطة مصر الخالي بدءا من أول أكتوبر الماضي.

كما تم عرض تكليف هيئة سكك حديد مصر بإزالة وفك السكة الحديد بجميع مشتملاتها وأنظمتها وإخلاء المحطات من جميع المهمات طبقا للتوقيتات المتفق عليها بمحضر الاجتماع المنعقد في نوفمير من العام الماضي، على أن تكون تلك الأعمال على نفقة هيئة سكك حديد مصر.

وفي نفس السياق، بدأت أعمال المساحة في العمل على أرض الواقع من خلال التحالف الفائز بالمشروع، كما تم وضع اللافتات الخاصة بالشركة بمناطق الورش، حيث تم اختيار منطقة أرض النحاس والتي من المقرر أن تكون الورشة الرئيسية على مساحة تصل الى 217 ألف متر مربع، بالاضافة إلى تنفيذ منطقة للورش أيضا بمنطقة طوسون.

وتستهدف وزارة النقل تنفيذ مشروعين ضمن مشروعات النقل السريع، والتي تتمثل في مشروع تطوير ترام الرمل، وتحويل قطار أبو قير الى مترو مكهرب، في ضوء الاهتمام الرئاسي بمحافظة الإسكندرية.

وتم التخطيط لتمديد خط أبو قير والذي كان ينتهي بأول ضاحية أبو قير، ليتم مدها بطول 2.5 كيلو متر، حتى يتم تغطية مدينة أبو قير الجديدة التي يتم انشائها حاليا بالتوازي مع ميناء أبو قير الجديد، مشيرا إلى أن تلك الوصلة تضم محطتين أو 3 محطات، وتم التنسيق مع الهيئة الهندسية.

يذكر أن مشروع مترو أبو قير يعد من المشروعات العاجلة التى تقوم وزارة النقل بتنفيذها فى محافظة الإسكندرية، من خلال التكامل مع مشروع تطوير ترام الرمل، فيما سيصل طول خط مترو أبو قير إلى 43 كيلو متر من أبو قير إلى برج العرب بتكلفة 2.5 مليار دولار بهدف تقليل الزحام المروري.

ويصل خط سكة حديد أبو قير الحالي طوله 21.7 كيلو، وبه 14 مزلقانا وإشارة مرور، بخلاف المزلقانات غير الرسمية، بما يشكل خطورة على المواطنين، علاوة على تصل المسافات بين المحطات إلى 1.5 كيلو تقريبا، ويمكنه نقل 71 ألف راكب يوميا فى الاتجاهين.

كما أن المشروع الجديد سيكون أكثر أمانا ويستوعب قرابة 60 ألف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد، بينما سيكون مدة التقاطر منخفضة للغاية لتصل إلى قطار كل 2.5 دقيقة.

وخلال سبتمبر الماضي تم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية (أبو قير- محطة مصر)، بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف “أوراسكوم للإنشاءات- كولاس ريل الفرنسية”؛ بقيادة أوراسكوم للإنشاءات.

وقام بالتوقيع من جانب الهيئة الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب التحالف ماجد ألبرت أبادير، الرئيس التنفيذي للتحالف.