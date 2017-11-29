النقل: نستهدف إنشاء 30 كوبري و 15 محورا و2200 كليو متر طرق

محمود محسناستعرض الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم الأربعاء، خلال الملتقى الخاص بالإعلان عن طرح مشروع الميناء الجاف بـ 6 أكتوبر للاستثمار وأمام عدد كبير من المستثمرين مشروعات وخطة وزارة النقل في مجال السكك الحديدية والطرق والموانيء البحرية ومترو الأنفاق والمناطق اللوجستية والنقل النهري.&

محمود محسن

استعرض الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم الأربعاء، خلال الملتقى الخاص بالإعلان عن طرح مشروع الميناء الجاف بـ 6 أكتوبر للاستثمار وأمام عدد كبير من المستثمرين مشروعات وخطة وزارة النقل في مجال السكك الحديدية والطرق والموانيء البحرية ومترو الأنفاق والمناطق اللوجستية والنقل النهري.

وقال الوزير إنه في مجال الطرق والكبارى فالمستهدف هو انشاء وتطوير 2200 كيلومتر طرق ضمن المشروع القومي للطرق بتكلفة 30 مليار جنيه وتطوير 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الرئيسية القديمة بتكلفة 10 مليار جنيه وانشاء عدد 15 محور جديد على النيل بتكلفة 11,5 مليار جنيه وإنشاء عدد 30 كوبرى علوى جديد على الشبكة بتكلفة 2,5 مليار جنيه.

** السكك الحديدية





أما فيما يتعلق بمجال السكك الحديدية فأوضح عرفات أن الوزرة تعمل على تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1089 كيلومتر بتكلفة 12 مليار جنيه.

كما سيتم إنهاء التطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان على خطوط شبكة السكة الحديد وتحسين وصيانة عدد 150 محطة سكة حديد بتكلفة 450 مليون جنيه والتجديد الشامل لمسافة 1200 كيلومتر من خطوط الشبكة بتكلفة 7 مليار جنيه، وكذلك إحلال وتحديث اسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث وعدد 1300 عربة قطار، وزيادة نسبة السكة الحديد في نقل البضائع لتصل إلى 25 مليون طن عام 2023.

** مترو الأنفاق



وأضاف عرفات إنه فى مجال مترو الأنفاق فالمستهدف هو استكمال انشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق ( عدد 6 خطوط) . وانشاء خط القطار المكهرب ” السلام – العاشر – العاصمة الإدارية الجديدة ” بطول 70 كيلومتر وتطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13,7 كيلومتر و خط القطار الكهربائي لربط مدينة المنصورة بالمنصورة الجديدة بطول 80 كم ليصل إجمالي أطوال الشبكة عام 2023 إلى 300 كيلومتر والتى تبلغ حالياً 77كم فقط .

** النقل البحري والنهري





كما أكد الوزير على اهمية النقل البحري الذي يعتبر قاطرة التنمية مشيرا الى انه تم وضع خطة لاستكمال مخططات تطوير موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط ونويبع والغردقة وسفاجا والسويس وشرم الشيخ .

وكذلك تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحدث أنظمة الاستثمار المتعارف عليها ” EPC+F –PPP– BOT ” بما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد المصري والتي من أهمها (انشاء محطة الحاويات والبضائع العامة بميناء الإسكندرية بالأرصفة من 55- 62 على مساحة 560 ألف متر مربع ، وانشاء محطة لتداول المنتجات البترولية بميناء الدخيلة على مساحة 155 ألف متر مربع باستثمارات 150 مليون دولار، وانشاء محطة الحاويات الجديدة بميناء دمياط على مساحة 1,127 مليون متر مربع، وكذلك انشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا على مساحة 600 ألف متر مربع باستثمارات 500 مليون دولار، وانشاء محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع على مساحة 140 ألف متر مربع.



وأشار عرفات إلى أن هناك تخطيط لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية بمعرفة القطاع الخاص فى عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها ” السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب – دمياط ” ، بالاضافة الي استكمال مخطط تطوير الموانئ البرية الحدودية ” طابا – رفح – السلوم – قسطل – أرقين – رأس حدربة ” .

وأكد وزير النقل إلى أن هناك اهتماما كبيراً بمجال النقل النهرى لزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل تدريجيا إلى 5% من حجم المنقولات عام 2025 .

وأضاف عرفات ان هناك تخطيط لطرح إنشاء مجموعة من الموانئ النهرية الحديثة في مدن ” قنا – سوهاج – أسيوط – ميت غمر ” بإجمالى طاقة تداول حوالي 35 مليون طن / سنة لزيادة نصيب النقل النهرى فى نقل البضائع.

