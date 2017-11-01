النقل: مُهلة 6 أشهر لإزالة مدرسة تعوق استكمال كوبرى 45

❏ إنهاء معظم أعمال تطوير الطريق الدائرى بتكلفة 107 ملايين جنيه ❏ إنجاز 99 % من كوبرى الدخيلة باستثمارات 370 مليونامها يونسشهدت محافظة الإسكندرية مؤخرا،ً توقف أعمال مشروع إنشاء «كوبرى 45»، والذى يربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى «محور التعمير» لمدة شهرين، ومن ال

❏ إنهاء معظم أعمال تطوير الطريق الدائرى بتكلفة 107 ملايين جنيه

❏ إنجاز 99 % من كوبرى الدخيلة باستثمارات 370 مليونا



مها يونس

شهدت محافظة الإسكندرية مؤخرا،ً توقف أعمال مشروع إنشاء «كوبرى 45»، والذى يربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى «محور التعمير» لمدة شهرين، ومن المقرر إرجاء الأعمال به ستة أشهر إضافية، بعد أن اصطدم بوجود مدرسة تعوق استكمال إنشاء الكوبرى.

وقال وكيل وزارة الطرق والنقل، المهندس سيد محمد السيد، إنه تقرر إعطاء مُهلة 6 أشهر لإزالة المدرسة ونقل الطلاب لمدارس أخرى، لاستكمال المشروع.

وأضاف – فى تصريحات لـ «المال» – أن كوبرى 5 4 والكائن بمنطقة الورديان، مواز لكوبرى ميناء الدخيلة بذات الاتجاه، ويستهدف ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولية الساحلية، باستثمارات تصل لـ 330 مليون جنيه، و يستهدف أيضاً نقل البضائع عن طريق النقل الثقيل من داخل الميناء للطريق الدولى مباشرة دون الدخول فى الكتلة السكانية غرب الإسكندرية.

وتتمثل أعمال مشروع «كوبرى 5 4» فى عمل كوبرى بطول 2 كيلو و300 متر منهم 200 متر، عبارة عن طرق يُجرى رفع كفاءتها حالياً، والواصلة بين الكوبرى الجديد والطريق الدولى الساحلى، ومن المُقرر الانتهاء من أعماله فى مايو 2018، وذلك قبل أن تُضاف مدة المُهلة الزمنية الجديدة لإزالة المدرسة.

وفى هذا الصدد، كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اللواء محمد عبد الوهاب، رئيس حى غرب بالمتابعة اليومية لمشروع إنشاء «كوبرى 5 ٤» وذلك من خلال تفقد الأعمال به وتذليل جميع العقوبات لاكتماله، مُشدداً على وضع خطة مرورية كاملة لتنظيم العمل بالكوبرى عقب الانتهاء من الأعمال، وتشديد الرقابة المرورية على سيارات النقل الثقيلة، منعاً لإعاقتها المرور أو حدوث أى تكدس مرورى بالمنطقة. وأكد «سلطان» أن الكوبرى سيساهم فى سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبرى الساحلى الدولى، ليخفف من الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ويقضى على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب المحافظة التى تسبب الزحام وتضر بالأسفلت والطريق العام.

وأوضح أن المشروع يأتى فى إطار تنفيذ المحافظة لخطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بها، والتى تساهم فى تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات على الطرق السريعة غرب الإسكندرية، لرفع المعاناة عن المواطنين.

من جانبه، قال المهندس سيد محمد السيد، وكيل وزارة النقل والطرق بالثغر، إنه جار إنهاء التشطيبات فى مشروع تطوير الطريق الدائرى والذى انتهت أعماله بنسبة %99، موضحاً أنه جار التجهيز لافتتاحه، وذلك بتكلفة نحو 107 ملايين جنيه.

وأشار – فى تصريحات خاصة لـ «المال»- إلى أن المشروع يأتى ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية، ويبدأ من طريق المطار خلف أكاسيا بحى وسط حتى كوبرى العوايد بنطاق حى شرق، ويتم إنشاؤه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، بطول 9 كم، فى اتجاهين عرض 12.5 متر للاتجاه.

وأضاف أن الطريق الجديد من المُقرر أن يكون محور مرورى مهم لنقل الكثافات المرورية من قلب الإسكندرية إلى خارجها، مشيرا إلى أن الطريق سيعمل على نقل الكثافة المرورية من الطريق الصحرواى للمتجه إلى شرق المنتزه، دون التطرق للدخول إلى قلب المحافظة.

وتستعد أيضاً محافظة الإسكندرية لإنهاء كوبرى الدخيلة والذى يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولية الساحلية ، فقد انتهت أعماله بنسبة %99، والذى تم الإعلان عن البدء فيه عام 2014، بحسب وكيل وزارة النقل، والذى أكد أن المشروع بلغت استثماراته نحو 370 مليون جنيه «بتمويل ذاتى من هيئة الميناء»، وبتنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى شركات القابضة لمشروعات الطرق والكبارى.



ويستهدف المشروع نقل حركة الشاحنات من داخل الميناء إلى الطريق الدولية الساحلية مباشرة دون المرور فى المناطق السكنية التى لا تستوعب حركة النقل الثقيل، وتؤدى إلى حوادث يومية، فضلاً عن تسببه فى توقف المرور تماما فى مناطق «الدخيلة والبيطاش بالعجمى»، كما يستهدف رفع حركة النقل من 3500 شاحنة يوميا إلى 5000 خلال 3 سنوات.

يُشار إلى أن ميناء الدخيلة يعتبر من أكبر الموانئ التجارية المصرية، بمساحة إجمالية 3.5 مليون متر مربع، وتشمل %60 من مساحة ميناء الإسكندرية، ويساهم بنسبة كبيرة من حجم الحركة بميناء الإسكندرية، نظراً لعمق أرصفته وقدرته على استيعاب السفن التجارية، ذات الحمولات المرتفعة.

وكان الميناء يفتقد إلى الربط الجيد بالطرق السريعة، ويؤدى حركة اختلاط الشاحنات منه وإليه إلى مشكلات عديدة بالمناطق السكنية المحيطة بـ «منطقة الدخيلة فى الشرق ومنطقة العجمى بالغرب».