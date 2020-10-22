النقل : ميناء الإسكندرية الأفضل فى الإيرادات خلال العام الحالى

اختارت وزارة النقل هيئة ميناء الإسكندرية كأفل ميناء من حيث معدلات الايرادات ، وكذا ميناء دمياط كأفضل ميناء في التحول الرقمي

اختارت وزارة النقل هيئة ميناء الإسكندرية أفضل ميناء تجاري خلال العام الجاري من حيث الإيرادات المحققة.

جاء ذلك خلال فاعليات اليوم البحري العالمي الذي عقد أمس الأربعاء والذي تنظمه كل من وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بحضور وزير النقل كامل الوزير واللواء إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية.

وتسلم درع أفضل ميناء تجاري الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية . خلال تكريم الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية

وتخطت ايرادات هيئة ميناء الإسكندرية حاجز الأربعة مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي والذي يعد من أعلى إيرادات الهيئات التابعة لوزارة النقل.

وقامت هيئة ميناء الإسكندرية بتنفيذ عدة مشروعات خلال العام الماضي حيث تم تخصيص 2.1 مليار جنيه لصالحها خلال الفترة الأخيرة منها مشروعات تجديد وتطوير المرافق وإدارات الميناء بقيمة 1.060 مليار جنيه.

كما تخطط لتنفيذ مشروع تجهيزات آلية لرفع الكفاءة بقيمة 300 مليون جنيه، وإنشاء وصلتين حرتين لربط ميناءى الإسكندرية والدخيلة بالطريق الساحلى الدولى السريع ، علاوة على مشروع رفع وتعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية بالميناء.

كما قامت الميناء مؤخرا ببناء وتوريد 2 لنش مكافحة ملوثات صلبة عائمة، بالإضافة إلى بناء وتوريد قاطرة بحرية متعددة الأغراض بقوة شد 80 طناً، واستلام 4 قاطرات بحرية بقوة شد 40 طناً و2 قاطرة بحرية بقوة شد 50 طناً و2 قاطرة بحرية بقوة شد 60 طناً، وتطوير حملة الطوارئ الميكانيكية والكهربائية بالميناء، وإنشاء رصيف بحرى 3/85 (محطة تداول الحاويات)، وكذلك تكريك اﻷرصفة البحرية وتوريد فنادر مطاطية.

وفي هذا الصدد فازت هيئة ميناء دمياط كأفضل ميناء بحري تجاري في مجال التحول الرقمي ، وتسلم الدرع اللواء وليد عوض رئيس هيئة الميناء.

وتقوم هيئة ميناء دمياط بتنفيذ بنية معلوماتية وتطبيقات ذكية ومنظومة للشباك الواحد بهدف ربط جميع الجهات الحكومية مع هيئة الميناء آلياً واستخدام تقنية التوقيع الإلكترونى وتطبيق منظومة OPS بالميناء .

كما تم اختيار اللواء محمود حاتم القاضي رئيس مجموعة كادمار للملاحة ووكيل خط هيونداي كشخصية العام.

وتقلد ” القاضي العديد من المناصب كان من أبرزها أول رئيس لغرفة ملاحة الإسكندرية، ويشغل حاليا رئيس اتحاد غرف الملاحة العربية.

جدير بالذكر أن الاحتفال باليوم البحري العالمي يقام سنوياً في جميع أنحاء العالم تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO، ليكون بمثابة منتدى سنوي يضم كافة عناصر وأطراف المجتمع البحري.



