النقل: موازنة الوزارة خلال 10 سنوات بلغت 2 تريليون جنيه

قالت وزارة النقل إن موازنة الوزارة بكافة هيئاتها خلال الفترة من 2014-2024 تبلغ 2 تريليون جنيه، وهي موازنة استثمارية من الباب السادس تدخل ضمن الخطة الطموحة التي تنفذها الوزارة لتحقيق النهضة الشاملة والنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر.

وأصدرت وزارة النقل بياناً صحفيا حول ما تم تداوله عبر احد البرامج التليفزيونية بشأن أن ميزانية النقل تبلغ 600 مليون جنيه وليست 2 تريليون جنيه، وذلك لتوضيح الحقائق.

وأضافت

أن الموازنة موزعة في العديد من المشروعات مثل (مشروعات الطرق والكباري بمبلغ 530 مليار جنيه، ومشروعات السكك الحديدية بمبلغ 225 مليار جنيه، ومشروعات مترو الانفاق والجر الكهربائي بمبلغ 1100 مليار جنيه، ومشروعات النقل البحري بمبلغ 129 مليار جنيه، ومشروعات الموانئ البرية والجافة بمبلغ 15 مليار جنيه، ومشروعات النقل النهري بمبلغ 4 مليار جنيه).

وأضافت وزارة النقل: ”ما ذكره مقدم هذا البرنامج بأن موازنة النقل تبلغ 600 مليون جنيه فإن الوزارة تؤكد أن هذا الرقم هو موازنة ديوان عام الوزارة فقط (وكما ذكر هو نفسه) وعن سنة مالية واحدة وليست الموازنة المخصصة لوزارة النقل بكافة الهيئات التابعة لها (الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة القومية للأنفاق – الهيئة العامة للطرق والكباري – الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة – الهيئة العامة للنقل النهري – قطاع النقل البحري – الهيئة العامة لميناء الإسكندرية – الهيئة العامة لميناء دمياط – الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر – الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية – ديوان عام وزارة النقل)“.

وتهيب وزارة النقل بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة والأرقام المغلوطة والتي تصدر من أشخاص يجهلوا الحقائق والاعتماد والحصول على البيانات والأرقام الرسمية التي تصدر من الوزارة.