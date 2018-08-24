النقل: مليار جنيه تكلفة تطوير 156 محطة سكة حديد

محمود محسنقال محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعمل على تطوير وتحسين وصيانة 156 محطة سكة حديد، بإجمالي تكلفة مليار جنيه، ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.وأشار إلى تعليمات الدكتور هشام عرفات وزير النقل الخاصة بضرورة الالتزام بالجداول الزم

محمود محسن

قال محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعمل على تطوير وتحسين وصيانة 156 محطة سكة حديد، بإجمالي تكلفة مليار جنيه، ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشار إلى تعليمات الدكتور هشام عرفات وزير النقل الخاصة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لهذه المشروعات، والاهتمام بتنظيم مواقع العمل بالمحطات وتأمين حركة المواطنين بها.

وأضاف عز أنه بالنسبة لتطوير المحطات فيتم تطوير 23 محطة بإجمالي تكلفة 451 مليون جنيه تم الانتهاء من 13 محطة، وجار تنفيذ أعمال التطوير لعدد 10 محطات سيتم الانتهاء منهم يونيو 2019، مضيفاً أنه بالنسبة لأعمال تحسين المحطات فيتم تحسين ورفع كفاءة وأعمال الصيانة لـ 133 محطة سكة حديد بتكلفة 626 مليون جنيه، وتم الانتهاء من عدد 79 محطة وجار نهو أعمال التحسين لـ 54 محطة.

وأضاف عز أن أعمال رفع كفاءة وتحسين المحطات يشمل تأسيس الأرصفة بجميع المرافق (كهرباء- إشارات- حريق) وعمل غرف التفتيش اللازمة وعمل ميول (رامب) لذوي الاحتياجات الخاصة وتركيب حديد كريتال لنهاية الأرصفة وتركيب المظلات بالأرصفة، وإعادة صب البلاطة الخرسانية للأرصفة وتطوير الكراسي وإعادة تركيب البردورات وتجديد المباني وأعمال الكهرباء، وتحديث التوصيلات الكهربائية الخارجية والداخلية الخاصة بالمحطات وإنارة أرصفة المحطات، وتجهيز المحطات بأعمال الحماية المدنية.