النقل: مشروع «فيكتوريا - البحر المتوسط » يعزز التكامل الاقتصادى والاجتماعي بين دول حوض النيل

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، ان مشروع الربط الملاحي ” فيكتوريا- البحر المتوسط “، يهدف إلى تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادى من خلال تحقيق نظام نقل متعدد الوسائط ومستدام ومتكامل ليكون ممراً للتنمية ويعزز مساهمة المنفذ بها المشروع.

اضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي، ان الممر الملاحي ليس سابقة فريدة من نوعها ، بل هناك تجارب عديدة في إنشاء ممرات للنقل النهري باستغلال الأنهار كما حدث فى ممر أنهار( الدانوب – مين – الراين ) والتى تمر خلال 15 دولة أوروبية لتحقق لدولهم التنمية والتكامل ، والأمثلة فى قارات العالم متنوعة متى توفرت الإرادة في إستغلال مواردها الطبيعية التي وهبها الله للدول المتشاركة في أحواض هذه الأنهار .

تابع : مشروع إنشاء طريق ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمشاركة مصر كدولة راعية للمشروع .

ويسعى إلى تمكين الملاحة على طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط مما يتيح للدول الوصول إلى البحر المتوسط ، ويعزز التكامل الإقليمي ، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التى لا تطل على بحار أو محيطات بقارة أوروبا.