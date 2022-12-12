النقل : مشروع الممر الملاحي شريانا حيوياً لتنمية التجارة البينية فى أفريقيا

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير ، إن نهر النيل له مكانة خاصة لدى المصريين ، وهناك حرص على ترسيخ وتعظيم قيمة نهر النيل في وجدان المصريين منذ فجر التاريخ ، قدسوه وتفننوا في إدارته وإتخذوا الإجراءات اللازمة بما يضمن إستدامه عطائه.

تابع وزير النقل في كلمته خلال تدشين المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع الربط الملاحي ” فيكتوريا- البحر المتوسط “ان ، المصريون سلكوا عبر الأجيال درب آبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه وإستغلالها بالصورة المثلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتعتمد مصر مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية ،من خلال رؤية قارية أفريقية مكستندة لمقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير واعلاء مصالح الشعوب ، ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع الأشقاء بما يعود بالنفع على الجميع في إطار العلاقات الأزلية التي تربط دول وشعوب حوض النيل.

اشار الى ان القارة الأفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق إستغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة ، ويشكل تطوير البينة التحتية لشبكات النقل في القارة عنصراً رئيسياً في تحقيق هذه النهضة المأمولة.

لفت الي ان مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كإحدى الرؤى الهامة لتحقيق هذا الهدف النبيل ، حيث يمثل هذا المشروع شريان حيوياً للنقل فى تنمية التجارة البينية بين دول الحوض .