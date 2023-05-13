النقل ..مساعي لتعظيم سياحة اليخوت بمصر عبر تعديل القرارات وإنشاء منصة موحدة

قام قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل بإعداد استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية، حيث تم الإعلان الرسمي عن تشغيل النافذة الواحدة لسياحة اليخوت في الأول من سبتمبر عام 2022.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، عبر مؤتمر التميز والإبداع الأول في نشاط النقل البحري الذي عقد اليوم ” السبت ” بالعلمين الجديدة.

وأشار رئيس قطاع النقل البحري، إلى أن القطاع يشرف على تشغيل وتطوير المنصة الإلكترونية، بهدف تيسير إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال اليخوت السياحية، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات الصلة، وكذا تم إصدار الكود الموحد لتنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية المصرية لتكون دليل لجميع المتعاملين تتضمن مواصفات الأرصفة والطاقات الاستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الاتصال بالموانئ والمراين السياحية المصرية، والإجراءات والموافقات الواجب اتخاذها لإنشاء مارينا دولية لاستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية، كما تم استصدار قرار للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022.

كما تم تقليل فترة إستصدار الموافقات والتصاريح الأمنية اللازمة لزيارة اليخوت السياحية الأجنبية، بالاضافة الى تبسيط الإجراءات والحصول على تصاريح حركة اليخوت بين الموانئ/ المراين السياحية المصرية، بالإضافة الى أنه تم توحيد إسلوب المحاسبة في الموانئ السياحية.

كما أشار مسئولي قطاع النقل البحري، إلى تنفيذ المنصة الإلكترونية الموحدة لسياحة اليخوت هي المنصة الرسمية الوحيدة المعتمدة من قبل الدولة المصرية.

ومن ضمن التسهيلات التي تمت في هذا الشأن إمكانية الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر إلكترونياً في أقل وقت ممكن من خلال الربط بين المنصة الإلكترونية لسياحة اليخوت ومنظومة وزارة الداخلية للجوازات والهجرة والجنسية، كما تم إمكانية الدخول على منظومة قناة السويس لإنهاء إجراءات العبور وذلك من خلال الربط بين المنصة الإلكترونية لسياحة اليخوت وهيئة قناة السويس.

ومن التسهيلات أيضا التي تمت في هذا الشأن توفير زمن إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة لليخوت السياحية الأجنبية، حيث تم تقليل زمن انهاء الاجراءات من 15 يوم الى 6 – 4 ساعات فقط، وتخفيض زمن انهاء الاجراءات المستقبلي من المتوقع أن يصل الى نصف ساعة فقط ” 30 دقيقة” .

كما تم إصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وفاتورة واحدة لليخت الأجنبي والتي يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة، كما تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة بالدولار لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكي الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية.

كما يستطيع مالك اليخت أو من ينوب عنه بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد ميناء الوصول وبرنامج الرحلة بالكامل وسوف تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة، إصدار فاتورة وموافقة واحدة على برنامج زيارة اليخت.

كما تشمل التسهيلات أيضا السماح لليخوت بالمغادرة من أي ميناء سياحي أو مارينا دولي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول، بالاضافة الى السماح للسائح مالك اليخت أو من ينوب عنه مطلق الحرية في اختيار مكان التراكي (ميناء/مارينا سياحي) طبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته، فضلا عن أن المنصة متاحة حالياً باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح قطاع النقل البحري، أن الدولة المصرية تحرص خلال الفترة القادمة على التحسين المستمر للمنصة الإلكترونية لسياحة اليخوت من خلال توفير إضافة عدد من اللغات الأجنبية (الفرنسية،الألمانية، الروسية) .

كما يتم إضافة أنشطة سياحية لرحلات اليخوت مثل (الغوص، الصيد، زيارة الجزر والمحميات الطبيعية)، بالاضافة الى إضافة برامج سياحية لرحلات اليخوت تشمل أهم المزارات والمواقع الأثرية، كما تم تعديل بعض القرارات المنظمة لزيادة فترة الإفراج الجمركي لتصل إلى 12 شهر بدلا من 3 أشهر بالتعاون مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) .