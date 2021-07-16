استثمار

النقل: محور الجزائر يهدف للقضاء على التعديات.. وإعادة تنظيمه لضمان سير القطارات دون حوادث

المناطق المستهدف تنفيذ المحور بها هي المناطق المكتظة بالسكان
مدحت إسماعيل 5:02 م, الجمعة, 16 يوليو 21 5:02 م, الجمعة, 16 يوليو 21

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أصدرت وزارة النقل اليوم الجمعة، بياناً بخصوص ما أثير في عدد من وسائل الإعلام بشأن إنشاء محور الجزائر، وأوضح البيان أن محور الجزائر قد تم تخطيطه لتحقيق عددًا من الأهداف العامة، التي تساهم في حل مشاكل الاختناقات المرورية في بعض المناطق على خط السكة الحديد العباسية / طره.

وأوضح أن المناطق المستهدف تنفيذ المحور بها هي المناطق المكتظة بالسكان، التي شهدت تعديات صارخة على حرم السكة الحديد مما يمثل خطورة بالغة على أرواح المواطنين وحركة مسير القطارات التي تعبر هذه المناطق .

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وأشار البيان إلى أن المشروع يهدف الى المحافظة على حرم السكة الحديد من هذه التعديات وذلك في إطار مشروع إزالة التعديات على حرم السكة الحديد في كافة أنحاء الجمهورية كما أن مسار المحور في مرحلة الدراسة والتخطيط وبعد الانتهاء من تخطيطه سيتم إعلان هذا التخطيط والمسار فى كل وسائل الإعلام.

وذكر موقع الوزارة أن التخطيط الأولي للمحور يشمل إزالة التعديات من منطقة العباسية إلى تقاطع كوبري الحضارات مع الأوتوستراد ومن منطقة التبين إلى حلوان، وتنفيذ محور مروري من محور الحضارات إلى شارع النادي الجديد بالمعادي.

كما أكد البيان على أنه فيما يتعلق بمنطقة المعادي (المسافة من شارع النادي الجديد إلى كوبرى طرة ) فإنه ليس هناك أي تخطيط لإزالة أي أشجار أو مشاتل بها، أو اي تخطيط لتنفيذ أعمال خاصة بالطرق في هذه المسافة، وكل ما يتم التخطيط له يتمثل في الحفاظ على أملاك حرم السكة الحديد في هذه المنطقة بدراسة نقل بعض المشاتل بعيدا عن حرم السكة الحديد لمسافة تؤمن مسار السكة الحديد فقط ولن يتم قطع أي شجرة أو إزالة أي مشتل في هذه المنطقة.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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