«النقل»: محطة السكة الحديد في بشتيل ذكية تبادلية عملاقة

قالت وزارة النقل إن محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة ستكون محطة ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وذات مستوى عالمي من الخدمات، حيث تحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات “TVM” وكاميرات مراقبة، وهي محطة مكيفة الهواء في جميع طوابقها وبها خدمة “Wi-Fi” كما ستشمل على نظام حديث للإطفاء والإنذار.

وذكرت الوزارة أن إجمالى مساحة المحطة يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا، حيث يشمل المشروع مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31 ألف م2 بإجمالي مساحة بنائية 112 ألف م2، وملحقات المحطة من مبان خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية على مساحة 164 ألف م2، وعمارات استثمارية علي مساحة 44 ألف م2، حيث من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميا.

تقع محطة بشتيل في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة

يذكر أنه عند اختيار موقع المحطة روعي وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة، وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر، وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري) بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها (محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار / محور 26 يوليو)، بالإضافة إلى أن موقع المحطة إستراتيجي يربطها مع وسائل النقل المختلفة (سكك حديدية، الخط الثالث للمترو، مونوريل، أتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) لخدمة جمهور الركاب.

وأشارت وزارة النقل إلى أن مبنى المحطة الرئيسي مكون من دور بدروم جراج ودور أرضي و دورين متكرر، ويشتمل المبني على 4 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي بعدد 6 خطوط، منها خطان لأسوان / إسكندرية وخطان للمناورة وخطين للقطارات المنتهية في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.

وأضافت أنه يوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة، بالإضافة إلى جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة ومخطط جراج آخر متعدد الطوابق في منطقة المطار لخدمة الركاب، كما سيستخدم كموقف للأتوبيسات يسع 1000 سيارة.

يشار إلى أن الدور الأرضي يشمل على جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدورين الأول والثاني وأماكن إدارية بالدور الأرضي خاصة بالعاملين، بالمحطه بالإضافة إلي 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي للمحطة والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترا ويوجد بداخله 4 مسلات. والدوران الأول والثاني للمحطة يضمان محلات تجارية ومناطق استثمارية.

وأوضحت وزارة النقل أن المشروع يشمل إنشاء 3 أرصفة بعدد 4 خطوط سكك لخط المناشي وإنشاء سكك حوش المحطة وربط سكك الورش بالسكك الطوالي (أسوان/ إسكندرية – المناشي – البضائع)، حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاحا.

جار أعمال تنفيذ الورش المختلفة بالمحطة

وجار أعمال تنفيذ الورش المختلفة مثل ورشة صيانة عربات القطارات والتي تشمل 12 سكة وورشة صيانة الجرارات والتي تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات، وجار أيضا تنفيذ 2 نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج من محور الفريق كمال عامر، ولربط جراج المحطة بالمحور و 2 نفق سيارات باتجاه شارع السودان ونفق للمشاة لربط الشارع بجراج المحطة.

ولفتت وزارة النقل إلى أن المشروع وفر منذ بداية تنفيذه حتى الآن فرص عمل بلغت حوالي 7500 فرصة عمل.

ومحطة قطارات سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة ومحطة قطارات سكك حديد مصر برمسيس كلاهما لخدمة المواطن، ومحطة مصر برمسيس أنشأت عام 1854 حين كان عدد سكان مصر وقتها 4 ملايين مواطن، بينما الآن يبلغ عدد سكان مصر 104 مليون نسمة ، لذا كانت الحاجة لإنشاء محطة سكك حديد جديدة بمنطقة بشتيل بالجيزة لتسهيل حركة تنقل المواطنين خاصة وأن مستخدمي السكك الحديدية حاليا يصل إلي 1.1 مليون راكب يوميا، بالإضافة إلي وجود 10 آلاف كم سكك حديدية حاليا وسوف تزداد مع إنشاء الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط المفردة مقابل 400 كم لخطوط شبكة السكك الحديدية لذا تم وضع مخطط لبناء هذه المحطة خاصة وأن محطة رمسيس لا تقبل التوسع حالياً ولا توجد إمكانية لزيادة عدد الأرصفة وتعاني من الازدحام الرهيب.

وأضافت وزارة النقل: ”بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الحكومة بوضع مخطط لإنشاء جراج متعدد الطوابق في المنطقة بين محور 26 يوليو والمحطة لتيسير حركة تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة“.