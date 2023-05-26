«النقل للتوكيلات الملاحية» تخصص 75 مليون جنيه إيرادات لأنشطتها خلال 2023/ 2024 (جراف)

حددت شركة النقل للتوكيلات الملاحية أن إجمالي إيرادات أنشطتها المتوقعة يعادل 75 مليون جنيه في العام المالي القادم، بحسب تقرير الموازنة التقديرية للشركة.

وكشف تقرير شركة القناة الملاحية أنه من المتوقع ارتفاع إيرادات نشاط الملاحة بنسبة 61.3% في العام المالي القادم مقارنة بإيراداته الفعلية في العام 2019/2020.

بينما ارتفع نحو 3.2% فقط مقارنة بإجمالي المتوقع من الإيرادات المتوقعة في نهاية العام المالي الحالى 2022/2023 في نشاط الملاحة في الشركة.

ويشار إلى أن إجمالي إيرادات شركة النقل لأنشطتها خلال العام المالي الحالى بلغت 69.5 مليون جنيه، وحوالي 74.27 في 2020/2021، بينما كانت 53.95 مليون في العام 2020/2021، و56.13 في العام الذي يسبقه.

النشاط الملاحي يمثل 64.7% من الإجمالي

أوضح تقرير البورصة الخاص بشركة النقل الملاحية، توزيعة إيرادات أنشطتها، حيث مثل قطاع الملاحة الجزء الأكبر بواقع 64.7% من إجمالي إيرادات الشركة المتوقعة.

وانقسم النشاط الملاحي إلى أربع أقسام أولهم الملاحة بواقع 20.2 مليون جنيه إيرادات متوقعة لعام 2023/2024، ويليه البحارة مسجل 19.75 مليون، ثم تخزين البضاعة والتخليص مسجلان إجمالي حوالي 8.6 مليون جنيه إيرادات متوقعة لعام 2023/2024.

والجدير بالذكر أن إيرادات الملاحة المتوقعة للعام القادم انخفضت بواقع 6% بالنسبة إلى العام الذي يسبقها في موازنة 2022/2023 بينما أكبر من إيرادات 2019/2020 بنسبة 30.3%، والشكل التالي يوضح التفاصيل.

خدمة 630 سفينة

سفن ملاحية

أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية عن استهدافها خدمة 630 سفينة في خطة توسع العام المالي 2023/2024، بمواقع 5.8% زيادة مقارنة بالمتوقع من العام الذي يسبقه.

وكشف تقرير الموازنة التقديرية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، أن عدد السفن المستهدفة تمثل نقص بمقدار 30.9% مقارنة بالمحقق الفعلي لعام 2021/2022، وبنقص 28% عن مستهدف موازنة 2022/2023.

والجدير بالذكر أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية هي شركة مساهمة مصرية بدأ نشاطها في 25 سبتمبر عام 1962، بناءًا على القرار بقانون رقم 129 لنفس السنة، على أن تتبع المؤسسة المصرية للنقل البحري.

وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 217 لسنة 1993، انتقلت تبعية الشركة إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتزاول الشركة نشاط الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية في موانيء منطقة القناة وخليجى السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر من خلال أربع توكيلات لكل منها فرع يتبعه إداريًا بالسويس بجانب توكيل القاهرة للملاحة ويقع المركز الرئيسي للشركة ببورسعيد.

ومن تلك التوكيلات “أسوان ، أسيوط والمنيا بالإضافة إلى توكيل دمنهور للملاحة” ويتبع كل منهم الفرع الخاص به في السويس بجانب توكيل القاهرة للملاحة ويتبعه مكتب الإسكندرية.

«القناة» ترفع عدد التريلات بزيادة 5%

كشف تقرير شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أن الشركة تستهدف في الخطة المالية القادمة للعام المالي 2023/2024 خدمة 14340 تريلا.

وأوضح البيان أن هذا العدد يمثل نسبة نقص عن المحقق الفعلي لعام 2021/2022 قدره 7%، بينما يمثل زيادة 5% عن متوقع العام المالي الجاري 22/23.

تتلخص أعمال الوكيل الملاحي في مباشرة أعمال الوكيل عن السفن وأصحابها ومستأجريها ومجهزيها على النحو الذي ينصرف إليه المعنى القانوني للوكالة الملاحية وبالإضافة إلى أعمال أمين الحمولة والسمسار البحري، فضلا على القيام بأعمال التخليص الجمركي والسياحة والركاب بجانب بعض الأعمال الآخر المتعلقة بأعمال الوكالة البحرية.