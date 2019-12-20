«النقل»: لا زيادة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق 

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء عن وجود زيادة قريبة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه تم التواصل مع وزارة النقل ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة النقل خلال تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة على الإطلاق بشأن ما تردد عن وجود زيادة قريبة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وأوضحت الوزارة أن أسعار تذاكر المترو ثابتة، كما هي، وكل الاشتراكات مُستمرة بدون أي تغيير أو زيادة في قيمتها.

وناشدت وزارة النقل عبر تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار.

وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.

وطالبت في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات بالاتصال على ‏ الخط الساخن للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق (16048).

وقد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الصادر اليوم عدة أنباء وشائعات أخرى لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، التى تضمنت تلك الشائعات ظهور حالات إنفلونزا الخنازير في المدارس، وأنباء بيع شركة مصر للغزل والنسيج في مزاد علني .

كما تضمنت أيضا نفي راجع الإقبال السياحي على مصر، ونفي شائعات تهجير أهالي قرى جنوب محافظة بورسعيد والاستيلاء على أراضيهم أو ارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر.

ونفت أيضا الحكومة في تقريرها استيراد منتجات غذائية تحوي أقراصا دوائية مسرطنة، أو تخفيض حصص الزيت التمويني بالمنافذ التموينية، وحرمان طلاب جامعة الأزهر من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات، ونفت استخدام مبيدات ومواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس، وكذلك إلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ “الشاطبي” بالإسكندرية.

وتضمنت الشائعات التي تم نفيها بتقرير الحكومة أيضًا نفي حرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، وتعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية.