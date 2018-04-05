النقل: غلق باب التقدم لإدارة وتشغيل ميناء 6 أكتوبر الجاف

أمانى العزازى أكد الدكتور محمد على إبراهيم مستشار وزير النقل لللوجستيات، غلق باب التقدم اليوم الخميس 5 ابريل أمام الشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف الذى طرحته وزارة النقل ممثلة فى هيئة الموانئ البرية والجافة، بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص وكانت الوزا

أمانى العزازى

أكد الدكتور محمد على إبراهيم مستشار وزير النقل لللوجستيات، غلق باب التقدم اليوم الخميس 5 ابريل أمام الشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف الذى طرحته وزارة النقل ممثلة فى هيئة الموانئ البرية والجافة، بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص

وكانت الوزارة عقدت فبراير الماضى مؤتمرا لتسويق المشروع على مساحة 100 فدان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ويعقبة طرح مركز لوجستى على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف بتكلفة إستثمارية تبلغ 100 مليون دولار .

و فى تصريحات لـ”المال”، توقع إبراهيم أن يزيد عدد الشركات والتحالفات المتقدمة عن 100 شركة لافتا أنه سيتم تأهيل المتقدمين للمشروع بوحدة المشاركة بوزارة المالية، تمهيدا لإختيار أفضل المشغلين من بينهم وفقا للإمكانيات المالية والخبرات الفنية بغرض ترسية المشروع على أفضل التحالفات المتقدمة.

وقال إبراهيم إنه جارى حاليا إجراءات دراسة طرح المنطقة اللوجستية التى تقع ظهير الميناء بالتزامن مع دراسة طرح الميناء الجاف, والمركز اللوجستى بالعاشر من رمضان .

فيما لفت مستشار وزير النقل إلى إعادة طرح مشروع إنشاء المجزر والحجر البيطرى ظهير منطقة ميناء أرقين البرى الذى سبق وان تم طرحه من حوالى 6 أشهر على حدود مصر والسودان والذى يعد مشروعا ضخما

