النقل عن فيديو زحام المترو : قديم ومتصور الأربعاء الماضي

أكدت وزارة النقل في بيان لها اليوم أنه بخصوص الفيديو الذي قام بعرضه بعض البرامج الفضائية اليوم بخصوص الزحام في مترو الأنفاق فإن هذا الفيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضي الموافق ٢٥ مارس في محطة عزبة النخل. وأضافت وزارة النقل…

أكدت وزارة النقل في بيان لها اليوم أنه بخصوص الفيديو الذي قام بعرضه بعض البرامج الفضائية اليوم بخصوص الزحام في مترو الأنفاق فإن هذا الفيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضي الموافق ٢٥ مارس في محطة عزبة النخل.

وأضافت وزارة النقل أن بعض محطات المترو شهدت في أول يوم لتطبيق الحظر بعد التكدس نتيجة لخروج الموظفين من أعمالهم في توقيت واحد.

التعامل مع الأزمة

وتابعت: “الوزير تعامل مع الأزمة بشكل فوري، إذ قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس بتفقد مركز التحكم الرئيسي للمترو ومحطة الشهداء قبل ساعة ونصف من بدء توقيت الحظر”.

وتم الدفع بعدد ٥ قطارات في كل اتجاه في الخطوط الثلاثة إلى جانب قطارات التشغيل اليومي.

كما قام اليوم الأحد الموافق ٢٩ مارس وزير النقل بتفقد محطة الشهداء ومركز التحكم للمترو في الواحدة بعد الظهر لمتابعة حركة تشغيل القطارات والاطمئنان على عدم تكدس الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

قطارات إضافية

ووجه الوزير. باستمرار الدفع بعد ٥ قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر .

ووجه بأن يقوم آخر موعد لقيام القطارات من المحطات الابتدائية مثل حلوان والمرج الساعة السادسة مساءا ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن خاصة وأنه متوقع وصول آخر قطار بالمحطتين حوالي الساعة ٧.١٥ مساءا .

وتمت زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى ٤١ قطار بدلا من ٣٤ قطار بزيادة ٧ قطارات.

وتمت زيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى ٢٧ قطار بدلا من ٢٢ قطار بزياده ٥ قطارات وتشغيل عدد ٨ قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين وتم تقليل زمن التقاطر من ٤ دقائق إلى ٣ دقائق وهو ماساهم في عدم تكدس الركاب وعدم الزحام بالمترو.

استنكار شديد اللهجة

واستنكرت النقل في بيانها عرض فيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضي على أنه تم تصويره اليوم.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن هذا المرفق الحيوي الهام.

وأكدت الوزارة أنها تتعامل فوريا على مدار الساعة مع أي مستجدات تخص أمن وسلامة الركاب.

ونشبت مشادة كلامية بين الإعلامى وائل الإبراشى، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بعد عرض الإبراشى، فيديو لزحام داخل مترو الأنفاق. في برنامجه “التاسعة”، المذاع عبر التليفزيون المصري.