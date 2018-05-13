«النقل»: عدد المقبلين على اشتراكات المترو زاد إلى 4 أضعاف

أحمد صبرىقال عمرو شعت، مساعد وزير النقل لشئون الأنفاق والسكك الحديدية، إن عدد المقبلين على اشتراكات المترو زاد لـ4 أضعاف خلال الأيام الماضية بعد رفع سعر التذكرة، مؤكدا أن الاشتراك سيوفر 50% من قيمة التذكرة.وكانت وزارة النقل مساء الخميس قد قررت رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لتكون 3 جنيهات لأقل

أحمد صبرى

قال عمرو شعت، مساعد وزير النقل لشئون الأنفاق والسكك الحديدية، إن عدد المقبلين على اشتراكات المترو زاد لـ4 أضعاف خلال الأيام الماضية بعد رفع سعر التذكرة، مؤكدا أن الاشتراك سيوفر 50% من قيمة التذكرة.

وكانت وزارة النقل مساء الخميس قد قررت رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لتكون 3 جنيهات لأقل من 9 محطات، و5 جنيهات لأقل من 16 محطة، و 7 جنيهات لأكثر من 16 محطة.

وأضاف فى لقاء له مع برنامج رأى عام على قناة تن أن تطوير المترو يحتاج لـ45 مليار جنيه منها 30 مليار للخط الأول و15 مليار للخط الثاني إضافة إلى توسعات الخط الثالث، مؤكدا أن ذلك يحتاج ميزانيات كبيرة.