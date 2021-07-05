«النقل» : سيتم إزالة جميع التعديات الواقعة على حرم السكة الحديد

قالت وزارة النقل إنه ستتم إزالة جميع التعديات الواقعة على حرَم السكة الحديد، لافتة إلى أنه تم تحديد 4 محافظات كمرحلة أولى وهي (القاهرة- الإسكندرية- البحيرة- مطروح). وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتأمين مسير القطارات وتجنب وقوع حوادث بسبب التعديات الموجودة على حرَم السكة الحديد حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأضافت أن إجمالي حالات التعدي على حرَم السكة الحديد بالمحافظات الأربع سالفة الذكر بلغ 1520 حالة تعدٍّ، بواقع 609 حالات تعدٍّ بمحافظة القاهرة، و465 حالة تعدٍّ بمحافظة الإسكندرية، و415 حالة تعدٍّ بمحافظة البحيرة، و31 حالة تعدٍّ بمحافظة مرسي مطروح، على أن يتم بدء إزالة التعديات في باقي المحافظات في المراحل التالية.

وأشار البيان إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتنفيذ إزالة تلك التعديات خلال الفترة المقبلة، وأهابت الوزارة، في بيانها، بجميع المواطنين مساعدة كل الجهات المنفذة لإزالة التعديات في مهامّها لتأمين مسير القطارات حفاظًا على أرواح المواطنين.