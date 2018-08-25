النقل: سنتعاقد على أضخم صفقة في تاريخ السكك الحديدية خلال أيام

المال- خاص كشف مجلس الوزراء السبت، عن وزارة النقل ستتعاقد خلال أيام على أضخم صفقة في تاريخ السكك الحديدية بشراء 1300 عربة سكة حديد للركاب، والتعاقد في وقت سابق على شراء 100 جرار جديد من شركة «جنرال إلكتريك» الأمريكية، وإصلاح 81 جرارًا آخرين وتأهيل إحدى الورش.وتطرق بيان المجل

المال- خاص

كشف مجلس الوزراء السبت، عن وزارة النقل ستتعاقد خلال أيام على أضخم صفقة في تاريخ السكك الحديدية بشراء 1300 عربة سكة حديد للركاب، والتعاقد في وقت سابق على شراء 100 جرار جديد من شركة «جنرال إلكتريك» الأمريكية، وإصلاح 81 جرارًا آخرين وتأهيل إحدى الورش.

وتطرق بيان المجلس إلى تعاقد وزارة النقل مع الهيئة العربية للتصنيع، لتوريد عربات نقل البضائع بالسكة الحديد لزيادة دخل الهيئة ماليًا وتحسين مستوى الخدمات، و الوزارة انتهت من تطوير 605 مزلقان بالسكة الحديد من إجمالي 1323 مزلقانًا شرعيًا، بينما يجري تطوير الباقي.

كما سيتم البدء في تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه، سيتم الانتهاء من 133 محطة منهم في ديسمبر 2018، والانتهاء من الـ23 محطة الأخرى في يونيو 2019.

وعن السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في السكة الحديد، تم تعديل قانون السكك الحديدية بالسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في أعمال الصيانة الخاصة بالورش، وهو ما يزيد من كثافة أعمال الصيانة وتقديم خدمة جيدة.