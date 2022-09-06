«النقل» : سفينة «وادي الكرنك» تنقذ 60 فردا على متن قارب هجرة غير شرعية

قالت وزارة النقل إن السفينة ”وادي الكرنك“ قامت بإنقاذ 60 فردًا على متن قارب هجرة غير شرعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لـ«وزارة النقل»، أنه أثناء إبحار السفينة “وادي الكرنك” في رحلتها المتجهة من ميناء سفاجا إلى ميناه دانكرك بفرنسا لنقل شحنة قمح إلى مصر، تلقّت الشركة في تمام الساعة 7 مساء بتاريخ 3-9-2022 إشارة من نادي الحماية والتعويض الأمريكي (P&l club) بوجود إشارات استغاثة من قارب في منطقة إبحار السفينة.

وبناءً عليه فقد أصدرت إدارة «القابضة» تعليمات فورية لرُبّان السفينة ”وادي الكرنك“- المملوكة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري- بتغيير خط السير واتخاذ كل ما يلزم لإنقاذ القارب.

وبناءً عليه تم تغيير وجهة السفينة بمقدار 40 ميلًا بحريًّا والابحار لمدة خمس ساعات في اتجاه منطقة القارب المُشار إليه، وقامت السفينة بالتواصل مع القارب والاقتراب منه وربطه بجسم السفينة وإمداد ركابه بكل احتياجاتهم من طعام ومياه وأدوية.

«القابضة للنقل البحري»: صعود ركاب القارب إلى سطح السفينة حفاظًا على أرواحهم

وأوضحت الشركة القابضة، التابعة لـ«وزارة النقل»، في بيان صحفي، أنه بالتوازي مع ما سبق قامت السفينة بالتواصل مع مركز البحث والإنقاذ بمالطا (أقرب موقع انقاذ)،

وتم التنسيق على إبقاء القارب على وضعه مربوطاً بالسفينة، لكن مع اشتداد الأمواج ودخول المياه إلى القارب، تم التوجيه بصعود ركاب القارب إلى سطح السفينة بعد التنسيق مع مركز البحث والإنقاذ بمالطا حفاظًا على أرواحهم.

وأضافت الشركة القابضة، التابعة لـ«وزارة النقل»، أنه بعدما تم السماح لهم بالصعود تبيَّن أن جنسياتهم ما بين سوريين ولبنانيين وفلسطيني الجنسية غادروا من لبنان في صورة هجرة غير شرعية متجهين إلى أحد الموانئ الأوروبية وعددهم 60 فردًا (24 رجلًا و12 سیدة و20 طفلًا و4 رضع) بعضهم كان في حالة إعياء شديدة،

حيث ظلوا لمدة أسبوع على متن القارب بالبحر، وعلى الفور قامت السفينة بتوفير مساحة للإعاشة لهم، بالإضافة إلى تقديم كل الاحتياجات اللازمة لهم، ولم تحدث أية خسائر في الأرواح، وحالتهم جميعًا مستقرة.

كما تم التنسيق والمتابعة مع كل الجهات المعنية من خلال غرفة عمليات الطوارئ بالشركة (Emergency Response Team (ERT، ووزارة الخارجية المصرية،

والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وقطاع النقل البحري بجمهورية مصر العربية ومركز البحث والإنقاذ بمالطا حتى وصول السفينة إلى مالطا؛ وعلى متنها المهاجرين المشار إليهم يوم 5-9-2022 في تمام الساعة 6 مساء، وتم إنزال جميع الأفراد بسلام وتم الاطمئنان عليهم جميعًا، وذلك على متن لنش تابع لمركز البحث وال‘نقاذ بمالطا في تمام الساعة 7 مساء.

وقدم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الشكر لإدارة الشركة على المجهودات التي قامت بها لإنقاذ حياة الـ60 فردًا الذين كانوا على متن القارب، مؤكدًا توفير كل الدعم للشركة ولكل الشركات العاملة في هذا المجال لاستعادة قوة الأسطول التجارى المصرى.