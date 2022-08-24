النقل : دمج المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع مترو أبو قير الجديد

قال المهندس إبراهيم بخيت، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أنه من المقرر أن يتم دمج المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع مترو أبو قير بالإسكندرية في مرحلة واحدة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف على هامش جلسة التشاور المجتمعي لمشروع القطار السريع المزمع إنشاؤه من السخنة إلى العلمين الجديدة، أنه كان من المقرر أن يتم إنشاء امتداد لخط أبو قير وصولا إلى مدينة برج العرب الجديدة، حيث كانت مقسمة إلى مرحلتين، الأولى من محطة مصر إلى الكيلو 21 ، والثانية من الكيلو 21 إلى برج العرب الجديدة ، لتكون مرحلة واحدة، وجارٍ وضع الدراسات الخاصة بتلك المرحلة مع استشاري المشروع .

وأكد وجود ربط بين كل الخطوط التي تقوم بتنفيذها وزارة النقل حاليا لتسهيل عملية الانتقال للمواطنين دون استخدام وسائل الشخصية، والاعتماد بصورة أكبر على وسائل النقل الجماعي، خاصة القطارات السريعة والمترو .

وأوضح أنه من المقرر أن يتم ربط القطار السريع السخنة – العلمين بمشروع مترو أبو قير المزمع البدء في تنفيذه خلال العام الجاري، وترام الرمل، عبر محطات تبادلية جاري تحديدها مع الجهات المختصة، والتي من المقرر أن يتم اختيار محطة تبادلية داخل محافظة الاسكندرية لخدمة سكان المدينة للانتقال إلى العلمين الجديدة، والسخنة.

يذكر أن مشروع مترو أبو قير يعد من المشروعات العاجلة التى تقوم وزارة النقل بتنفيذها فى محافظة الإسكندرية، من خلال التكامل مع مشروع تطوير ترام الرمل، فيما سيصل طول خط مترو أبو قير إلى 43 كيلومترا من أبو قير إلى برج العرب بتكلفة 2.5 مليار دولار بهدف تقليل الزحام المرورى.

ويصل خط سكة حديد أبو قير الحالى طوله 21.7 كيلو، وبه 14 مزلقانا وإشارة مرور، بخلاف المزلقانات غير الرسمية، بما يشكل خطورة على المواطنين، علاوة على تصل المسافات بين المحطات إلى 1.5 كيلو تقريبا، ويمكنه نقل 71 ألف راكب يوميا فى الاتجاهين.

كما أن المشروع الجديد سيكون أكثر أمانا ويستوعب قرابة 60 ألف راكب فى الساعة فى الاتجاه الواحد، بينما سيكون مدة التقاطر منخفضة للغاية لتصل إلى قطار كل 2.5 دقيقة.

وفي نفس السياق أكد مسئولو شركة ايكو كونسيرف للاستشارات البيئة، أنه جاري أعمال دراسة الاراضي التي سيتم الاستحواذ عليها في مسار مشروع القطار السريع السخنة – العلمين، ليتم تحديد آليات التعويضات التي سيتم رصدها لهذا المشروع، كما سيتم تحديد الاراضي التي سيتم الاستحواذ عليها بشكل مؤقت والأخرى التي سيتم الاستحواذ عليها بشكل دائم لخدمة المشروع .

وذكروا أن المشروع سيكون بطول قرابة 660 كيلو متر، وجاري أعمال الدراسات النهائية للمسار خاصة من 6 أكتوبر وحتى الإسكندرية، وما ان كان سيتم دخول المسار الى داخل المدنية أم سيتم الاكتفاء بمحطات برج العرب والعامرية كمحطات تبادلية رئيسية.

وانتهت وزارة النقل والتحالف الفائز بمشروع القطار الكهربائي السريع «العلمين- العين السخنة» بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية من توزيع كافة الأعمال على الشركات.

وأكثر من 20 شركة ستشارك فى المشروع، وأُسند لهذه الكيانات تنفيذ الأعمال المدنية، وهى إنشاء المحطات والمسار وأخرى ستتولى توريد الفلنكات والبازلت.

وكشفت شركة سيمنز الألمانية للنقل منتصف يناير الماضى، أن تكلفة المرحلة الأولى من القطار السريع «السخنة – العلمين» تبلغ 3 مليارات دولار.

وتشمل الوحدات المتحركة «القطارات» والإشارات، وهندسة السكة، مؤكدة أن تلك المرحلة من المخطط افتتاحها مطلع عام 2023.