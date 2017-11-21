النقل: خطط عاجلة لتطوير مرفق السكك الحديدية

محمود محسن شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق. حضر الاجتماع قيادات هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، واتحاد عمال مصر وعدد كبير من القيادات العمالية بالمرفقين. وفي ك

محمود محسن

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق.

حضر الاجتماع قيادات هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، واتحاد عمال مصر وعدد كبير من القيادات العمالية بالمرفقين.

وفي كلمته أمام الجمعية، أشاد وزير النقل بكافة العاملين، مضيفاً أن هناك خطط عاجلة لتطوير مرفق السكك الحديدية وتطوير منظومة نقل البضائع للحصول على عوائد مالية لهيئة السكك الحديدية، لافتًا إلى أن المواطن سيشعر بالتحسن والتطوير في منظومة السكك الحديدية خلال عام 2019.

وفي تعليقه على كافة الطلبات التي قدمها العاملون، أكد وزير النقل أنه سيتم دراستها بعناية تامة لتحقيق المشروع منها، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة المخصصات الخاصة بالرعاية الصحية للعاملين بالسكك الحديدية، لأن العنصر البشري أهم عوامل نجاح المنظومة.

وطالب عرفات العاملين بالاستمرار في بذل مزيد من الجهد لتقديم خدمة مميزة للركاب في هذين المرفقين الذي ينقلان الملايين من الركاب يوميًا.

من جانبه، أشار وزير القوى العاملة إلى الدور الذي يقوم به العاملون به في مصر من أجل تحقيق التنمية والازدهار، مشيدًا بالعاملين بالسكة الحديد لما يقومون به من جهد كبير.

وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية أن هناك جهداً كبيرًا يبذله العاملون بالسكة الحديد والمترو في انتظام أعمال التشغيل والصيانة وخدمة المواطنين، منوهًا إلى الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية.

وأشاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمترو والسكك الحديدية بالمشروعات العملاقة التي تمت خلال الفترة الماضية في كافة المجالات، لافتاً إلى ما حققته النقابة من إنجازات للعاملين بالمرفقين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها من المجالات، مضيفاً أن كافة العاملين في خدمة ازدهار وتقدم مصر.