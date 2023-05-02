«النقل» تُجري تعديلات على مسار مشروع القطار السريع «السخنة - العلمين»

قررت وزارة النقل إجراء تعديلات على مسار مشروع القطار السريع الذي ينطلق من السخنة وصولًا الى الإسكندرية، ثم إلى منطقة العلمين الجديدة، أحد أهم المشروعات القومية التي تشرف عليها وزارة النقل.

وحسب قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رقم 156 لسنة 2023، فقد تقرر الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على مـسطحات الأراضى والعقارات الإضافية لتنفيذ مشروع القطـار الكهربائى السريع فى نطاق محافظة الإسكندرية والتي تصل إلى 1.2 مليون متر مربع في نطاق مدينة برج العرب، ومنطقة بحيرة مريوط.

ونصّ القرار على إضافة إلى أعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الـوزراء رقم 3168 لسنة 2021 المعدل بـالقرارين رقمـى 1314، 4502 لـسنة 2022، المشار إليهما، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع القطـار الكهربائى السريع فى نطاق محافظة الإسكندرية، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة من قبل وزارة النقل حسب المذكرة الايضاحية للفريق كامل الوزير وزير النقل.

وأكدت المذكرة تعديل مسار القطار السريع وموقع محطة الإسكندرية على حدود بحيرة مربوط، وإنشاء حوش تخزين خاص بالمحطة لتبادل الخدمة،

وكذلك إضافة منطقة لوجيستية ومنطقة خدمات باعتبار محطة الإسكندرية محطة نهائية، على أن يتم توافر تلك الخدمات بها،

كما يتم نقل موقع محطة برج العرب لتكون بالقرب من المنطقة السكنية القديمة والجديدة، وكذلك المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى تعديل في مسار الخط بمنطقتى برج العرب والحمام؛ لتفادي الأراضي الزراعية وتقليل هدم المباني السكنية.

جدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ 100 مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة صورة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2022- 2023، اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين، وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته.

وذكرت المذكرة الايضاحية للمشروع، أنه نظرًا لأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من نهاية أبريل الماضي، فيتطلب الأمر تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة نص الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضي وما عليها وفى ضوء ذلك.

وتقرر نزع ملكية خاصة تصل الى 127.8 ألف متر مربع وذلك بهدف انشاء محطة برج العرب الجديدة عليها، والتي عبارة عن أراضي زراعية بها بعض المباني، بالاضافة الى نزع 750 ألف متر مربع تابعة للدولة، على بحيرة مريوط بالإسكندرية، تابعة لهيئة الثروة السمكية، لانشاء محطة الإسكندرية، علاوة على نزع 347.8 ألأف متر مربع أيضا تابعة للثروة السمكية لانشاء جسر السكة الحديد.

وحددت وزارة النقل المسافة من برج العرب وحتى مطروح لتكون على تفريعتين، الأولى بداية من الكيلو 315 ببرج العرب، وصولًا إلى الكيلو 349 شرقًا فى منطقة النزهة بالإسكندرية بطول 34 كيلو مترًا، وتشمل 3 محطات وهى: الاستاد، والعامرية، والإسكندرية.

أما التفريعة الثانية فتبدأ من الكيلو 315 ببرج العرب إلى الكيلو 577 غربًا فى مطروح، بطول 262 كيلو، كتفريعة ثانية تشمل 7 محطات، تضم كلًا من برج العرب، والحمام، والعلمين، والضبعة، وسيدى عبدالرحمن، ورأس الحكمة، ومطروح.

وفى السياق نفسه عقدت الأمانة العامة للجنة الجغرافية بالإسكندرية اجتماعًا، مؤخرًا، مع شركات البترول بالمحافظة، وهيئة الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، لحسم مسار القطار الكهربائى بمناطق الشركات البترولية بالإسكندرية.

وتم الاتفاق على المسارات المقدَّمة لمحطتى النزهة والعامرية، وذلك بعد تلافي جميع التقاطعات مع الخطوط البترولية الخاصة بالشركات.

وصرح مصدر مسئول بأن جميع الشركات أبدت تعاونًا كبيرًا لتنفيذ هذا المشروع القومى العملاق، الذى سيعود بالنفع على الجميع،

وتم الاتفاق على البدء فى أعمال إنشاء الجسات واختبارات التربة بمنطقة توشكى وجنوب شركة العامرية للبترول، وتمهيد الموقع لمحطتى القطار السريع بنطاق محافظة الاسكندرية.

وحرصت اللجنة على وضع خطة لتنفيذ إزالة العشوائيات بالمنطقة، وتطوير بحيرة مريوط وحوض المتراس، وإنشاء القطار الكهربائى السريع الذى سيسهم فى سهولة السفر من العين السخنة وحتى العلمين، كما قامت بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء لتحديد مسارات القطار بدقة.