النقل توقع مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية ميزوري الأمريكية لتنفيذ برنامج دبلومة في القيادة التنفيذية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري و جامعة ولاية ميزوري الأمريكية، بشأن تصميم وتنفيذ برنامج دبلومة في القيادة التنفيذية لقيادات الصف الثاني للشركة القابضة.

وقام بالتوقيع كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري احدى شركات وزارة النقل المصرية والدكتور خالد خلاف الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL للتعلم ممثل جامعة ولاية ميزوري، الولايات المتحدة الامريكية.

وصرح وزير النقل أن مذكرة التفاهم تشمل تصميم وتنفيذ برنامج تطوير القيادات التنفيذية المتقدم، والذي يُعَد الأول من نوعه في تأهيل القادة من الصف الثاني للعمل في المؤسسات الحكومية. كما يتميز البرنامج باستخدام أحدث أساليب التعليم التنفيذي.

وأكد الوزير أن هذه المذكرة تعكس التزام الشركة بتطوير مواردها البشرية وتعزيز كفاءة فرق العمل في مجالي النقل البحري والبري حيث يجمع بين دراسة النظريات العصرية في مجال إدارة الأعمال وتوجيهها نحو التطبيقات العملية. ويهدف هذا البرنامج إلى توجيه الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وتنفيذ مجموعة من مشروعات التطوير المؤسسي التي تعزز من تحقيق تلك الأهداف.

جدير بالذكر أن المركز الدولي للقيادة بجامعة ولاية ميزوري يُعَد الذراع الدولي للجامعة وقدم خدماته بنجاح للهيئات والجامعات في منطقة الشرق الأوسط على مدار أكثر من خمسة عشر عامًا. من خلال شراكته الاستراتيجية مع شركة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال، ونجح المركز في تطوير وتأهيل الآلاف من القيادات الاحترافية في المنطقة بأكملها.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الرابع والختامي للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتحت شعار توطين صناعة وسائل النقل في مصر.